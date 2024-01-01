المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من المحتمل أن يكون قرار حماس بالهجوم في 7 أكتوبر مرتبطًا أيضًا بالانقسام داخل الشعب"

جاءت تصريحات هغاري ردا على سؤال بمؤتمر صحافي والذي أكد خلال على وحدة الصف داخل الجيش الذي يقاتل في غزة بوحدة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري مساء اليوم خلال مؤتمر صحافي أنه من المحتمل أن الانقسام داخل الشعب كان أحد الأمور التي دفعت حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر. وشدد هغاري فورا بعد ذلك إنه رغم تقييم حماس، الجيش الإسرائيلي يقاتل الآن بوحدة وهو ما يعبر عن قوة المجتمع الإسرائيلي.

وأجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال: " بخصوص السؤال ما دفع حماس لشن هجوم 7 أكتوبر، فإن الأمور ستتضح في التحقيق المتعمق". وأضاف "لكن الجواب هو أنه من المرجح أن صفة التمزق، جاهزية الجيش، ربما لوجهة نظره (حماس) ، أحد المميزات المرتبطة بهذا الأمر".

وأضاف هغاري :"ننظر الى تشكيل الاحتياط على أنه تشكيل واحد. سلاح الجو، القوات البرية وسلاح الجو- جميعها تعمل سوية بقوة، ومصممون أمام عدو مشترك. هذا أمر يستحق التقدير. أشخاص يخاطرون بحياتهم وللأسف يسقطون بالمعركة، وهذا يعبر عن قوة المجتمع الإسرائيلي في هذه الفترة التاريخية".