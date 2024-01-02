الخطة الإسرائيلية التي ستقسم غزة الى أقاليم تسيطر عليها حمائل

هذه الخطة جهزها الجيش الاسرائيلي للمرحلة بعد الحرب وستعرض في كابينيت الحرب

افادت هيئة البث الرسمية "كان" عن خطط جهزها الجيش الإسرائيلي وسيتم عرضها في كابينيت الحرب الثلاثاء، ومفادها بأن حمائل معروفة للجيش الإسرائيلي والشاباك ستدير قطاع غزة وستقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية.

ووفقا للخطة سيتم تقسيم قطاع غزة إلى أقاليم ونواحي وستسيطر كل حمولة على كل ناحية وستكون مسؤولة عن تقسيم المساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر وإسرائيل، ووفقا للخطط ، ستدير الحمائل أيضا الحياة المدنية في غزة خلال فترة مؤقتة.

كما ذكر التقرير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صرح خلال مشاركته في جلسة الخارجية والأمن البريطانية "أنه لا جدوى من الحديث عن السطة كجزء من إدارة غزة ما دامت السلطة الفلسطينيين لم تخضع لعملية تغيير جوهرية. إن كانوا جديين حول رغبتهم بالتغيير، فليثبتوا ذلك أولا في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)".

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع الوزير رون درمر في الولايات المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكية ومع مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان، والتي تحدث خلالها عن جسم فلسطيني سيسيطر على غزة، لكنه لم يتوسع بالمر. وسيصل بلينكن الى إسرائيل هذا الأسبوع، وسيطلب توضيحات من المستوى السياسي عن الموضوع. المخاوف الأمريكية من أن الرفض الإسرائيلية الموافقة على مسؤول فلسطيني يمكنه إدارة غزة في اليوم بعد الحرب ".