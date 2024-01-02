الجيش الإسرائيلي يقضي على العشرات من المسلحين ويدمر مبان كانت تخن بها اسلحة في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "بالتعاون بين القوات البحرية والجوية والبرية، تم القضاء على الإرهابيين وتدمير البضائع في المنطقة الساحلية لقطاع غزة"وتابع"رصدت قوات الذراع البحرية وألوية المناورة، خلال اليوم الأخير، إرهابيين يقومون بوضع عبوات ناسفة على الشواطئ والمباني المحاذية للشواطئ في قطاع غزة بهدف الإضرار بقواتنا"

وأضاف "في جنوب مدينة غزة، رصدت قوات من فريق لواء الرام (179) القتالي ثلاثة إرهابيين دخلوا مبنى يستخدم لأغراض إرهابية. وقامت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بتدمير المبنى والقضاء على الإرهابيين. وبعد الهجوم، شوهدت انفجارات ثانوية، مما يدل على وجود أسلحة كثيرة مخزنة في المجمع"

وأك هاغاري على أنه "وفي منطقة خان يونس، هاجمت مقاتلات الفريق القتالي للواء المظلي عدداً من البنى التحتية الإرهابية التي تعرض قواتنا للخطر" وتابع"داهمت القوات بتوجيهات استخباراتية شقق العمليات التي كانت مخزنة للذخائر والتي تنطلق منها العمليات الإرهابية وعثرت على العديد من الذخائر"

وفي وسط قطاع غزة، وأثناء عمليات التفتيش التي قام بها فريق اللواء القتالي 646، تم العثور على معمل يستخدم لإنتاج الأسلحة ومنصة الإطلاق ومنصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. وتم تدمير منصات الإطلاق من قبل القوات الهندسية.

وفي منطقة جباليا، قضى فريق اللواء القتالي 261 مدرع على العشرات من المسلحين، من بينهم من حاول وضع متفجرات، وآخرين استخدموا طائرات بدون طيار، ومسلحين تم رصدهم وهم يتجهون نحو قواتنا.

وفي منطقة البريج، عثر الفريق القتالي التابع للواء غولاني على عدد من منصات إطلاق الصواريخ التي كانت مزروعة بالقرب من مدرسة تابعة لإدارة الأمم المتحدة.