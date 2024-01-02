التغطية متواصلة| التلفزيون السوري: غارات جوية إسرائيلي على ريف دمشق يخلف أضرارا مادية
شهدت ليلة رأس سنة عمليات قصف متواصلة على القطاع المحاصر وهجمات صاروخية على تل أبيب.
توشك الحرب بين إسرائيل وحماس على إتمام شهرها الثالث، وفي آخر التطورات غارات إسرائيلية وُصفت بالعنيفة تستهدف غزة، صباح اليوم الثلاثاء، في ما يواصل الوسطاء الدوليون جهودهم سعيا إلى وقف جديد لإطلاق النار.
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آلاف جرعات اللقاحات المضادة لأمراض الأطفال بدأت تدخل عزة عبر معبر رفح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن آلاف الجرعات من اللقاحات المضادة لأمراض الأطفال، مثل شلل الأطفال والحصبة، بدأت تدخل قطاع غزة استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة. ودخلت شحنة اللقاح إلى غزة عبر معبر رفح، وقدمت مصر التسهيلات لإبقائها باردة. وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستسهل إدخال اللقاحات للمساعدة في منع انتشار المرض.
الجيش الإسرائيلي يقضي على العشرات من المسلحين ويدمر مبان كانت تخن بها اسلحة في غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "بالتعاون بين القوات البحرية والجوية والبرية، تم القضاء على الإرهابيين وتدمير البضائع في المنطقة الساحلية لقطاع غزة"وتابع"رصدت قوات الذراع البحرية وألوية المناورة، خلال اليوم الأخير، إرهابيين يقومون بوضع عبوات ناسفة على الشواطئ والمباني المحاذية للشواطئ في قطاع غزة بهدف الإضرار بقواتنا"
وأضاف "في جنوب مدينة غزة، رصدت قوات من فريق لواء الرام (179) القتالي ثلاثة إرهابيين دخلوا مبنى يستخدم لأغراض إرهابية. وقامت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بتدمير المبنى والقضاء على الإرهابيين. وبعد الهجوم، شوهدت انفجارات ثانوية، مما يدل على وجود أسلحة كثيرة مخزنة في المجمع"
وأك هاغاري على أنه "وفي منطقة خان يونس، هاجمت مقاتلات الفريق القتالي للواء المظلي عدداً من البنى التحتية الإرهابية التي تعرض قواتنا للخطر" وتابع"داهمت القوات بتوجيهات استخباراتية شقق العمليات التي كانت مخزنة للذخائر والتي تنطلق منها العمليات الإرهابية وعثرت على العديد من الذخائر"
وفي وسط قطاع غزة، وأثناء عمليات التفتيش التي قام بها فريق اللواء القتالي 646، تم العثور على معمل يستخدم لإنتاج الأسلحة ومنصة الإطلاق ومنصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. وتم تدمير منصات الإطلاق من قبل القوات الهندسية.
وفي منطقة جباليا، قضى فريق اللواء القتالي 261 مدرع على العشرات من المسلحين، من بينهم من حاول وضع متفجرات، وآخرين استخدموا طائرات بدون طيار، ومسلحين تم رصدهم وهم يتجهون نحو قواتنا.
وفي منطقة البريج، عثر الفريق القتالي التابع للواء غولاني على عدد من منصات إطلاق الصواريخ التي كانت مزروعة بالقرب من مدرسة تابعة لإدارة الأمم المتحدة.
مسؤول أمريكي: "تخفيض القوات الإسرائيلية في غزة مؤشر على الانتقال التدريجي إلى مرحلة منخفضة الكثافة".
قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إن "الإعلان الإسرائيلي بشأن خفض القوات التي تقاتل في قطاع غزة يشير إلى مؤشرات على الانتقال التدريجي إلى مرحلة القتال منخفض الشدة". وعلى حد قوله، فإن هذا "القرار يعكس نجاح قوات الجيش الإسرائيلي في تفكيك قدرات حماس في شمال قطاع غزة".
ويأتي تصريح المسؤول الأمريكي بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري عن إطلاق سراح جزء من القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة. "نحن نعمل على تطوير خطة يمكن لجنود الاحتياط أن يتنفسوا بها، ويمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن يعمل، ويمكن للعائلات التي تنتظر أحبائها أن تعود إلى طبيعتها. سنفعل ذلك بطريقة منظمة لأن القتال لا يزال طويلا والتحديات عديدة" وأضاف "تم هذا الأسبوع إطلاق سراح اللواءين 14 و551 اللذين تصرفا بشجاعة كبيرة في قطاع غزة. وسنطلق سراح آخرين تدريجيا لأننا نحتاج إلى قوات الاحتياط".
وفي السياق من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يناقش "المرحلة التالية" من الحرب في غزة.
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: الجيش أعد خطة لتقسيم غزة لمقاطعات تديرها عائلات معروفة لدى الشاباك
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أربعة مسلحين وإصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الضفة الغربية
خلال العمليات التي قام بها جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي خلال الليل في منطقة كفار عزون بالضفة الغربية، أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية التي ردت، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين. وتم الاستيلاء على ثلاثة أسلحة من نوع “كارلو” بحوزتهم. وأصيب ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال الاشتباك وتم نقله بسرعة إلى المستشفى حيث يرقد في حالة متوسطة.
إعلام فلسطيني: غارات جوية إسرائيلية عنيفة على دير البلح ومخيم النصيرات وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يقضي على 4 مسلحين في قلقيلية بالضفة الغربية ليلاً، وإصابة جندي في حالة متوسطة
وكالة الأنباء الفلسطينية: قتلى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة وعلى خان يونس جنوبي القطاع
إعلام فلسطيني: "مقتل 5 شبان برصاص قوات إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية"
إسرائيل تنوي بناء مدينة ملاهٍ وفنادق ومتحف لقتلاها قرب غزة
روّج وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، لمجمّع سياحي يحتوي على أماكن مخصصة لحفلات موسيقية واحتفالات، كالذي أقيم فيه مهرجان "نوفا" الموسيقي قرب مستوطنة "رعيم" في غلاف غزة، وهاجمه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر المنصرم،
وذكرت صحيفة "يديعوت"، أن المشروع سيضم جاذبيات سياحية متنوعة، منها أماكن للتخييم، إضافة للأهم، وهي مدينة الملاهي المقرر أن تحتوي على أكبر Ferris Wheel أو "دولاب دوّار" هوائي في الشرق الأوسط. كما يهدف المشروع إلى إعادة الوضع والمناطق الطبيعية المفتوحة، ومعها المعالم السياحية، كما كانت قبل 7 أكتوبر، ولكن ببنية تحتية جديدة وإضافات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري أن "إسرائيل قصفت في الساعة 04:35 من الجو أهدافا في منطقة دمشق. وبحسب التقرير، لم تحدث سوى أضرار.
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مصادر يمنية: هجوم صاروخي حوثي يستهدف بارجة أميركية في البحر الأحمر