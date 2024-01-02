وزير الأمن غالانت من محور فيلادلفيا في قطاع غزة: "بدون حسم واضح لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط"

وشدد وزير الأمن على أهمية الحفاظ على "المحور الإنساني" لتعميق الإنجاز شمال القطاع، وتركيز الجهود العسكرية على منطقة خان يونس

دخل وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، برفقة نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، لإجراء تقييم للوضع مع مقاتلي الفرقة 99 بقيادة قائد الفرقة العميد باراك حيرام.

وشدد وزير الأمن على أهمية الحفاظ على "المحور الإنساني" لتعميق الإنجاز شمال القطاع، وتركيز الجهود العسكرية على منطقة خان يونس.

وتحدث الوزير غالانت مع جنود الاحتياط في اللواء 646، وأعرب عن تقديره لنشاطهم خلال الحرب.

وقال غالانت: "نقدّر عاليًا ما تفعلونه، لقدرتكم على القتال لمدة ثلاثة أشهر بينما النساء والأطفال في المنزل. ليست هناك مهمة أكثر جدارة من المهمة التي نقوم بها الآن. لقد هوجمت إسرائيل بطريقة وحشية وقاسية بهدف ثنينا عن العيش هنا. قبل ثلاثة أشهر، كان الأمر يتعلق بقتل الأطفال والرضع واغتصاب النساء، وهو أمر لا يمكن لأي بلد أن يسمح به، وبالتأكيد ليس دولة إسرائيل.

وأضاف غالانت أنّ "هناك حاجة مزدوجة للفوز بالحملة: الأولى، تحديد الثمن والتأكد من أن أولئك الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة يمكنهم القيام بذلك. لكن الأهم هو أنه إذا لم تنتهي بحسم واضح لا يمكنك العيش في الشرق الأوسط، لأنه سيأتي شخص آخر غدًا ويقوم ما قامت به حماس، لذلك نحن مصممون على تحقيق الهدف".

وقال "في جنوب قطاع غزة، الواقع مختلف، ففي منطقة خان يونس ومحيطها نقوم بجهد كبير لا علاقة له بالعملية. إنه يركز على الأنفاق حيث يختبئ كبار مسؤولي حماس، سنصل إليهم بكل الوسائل وهذا يحدث بالفعل الآن".

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense

"النتائج ستكون واضحة. إننا ننهي هذه الحملة عندما لا تعمل حماس كهيئة حاكمة، وبالتأكيد ليس كإطار عسكري، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، وفي الوقت نفسه، لسوء الحظ، هناك تهديدات أخرى، أبرزها ما يحدث في الشمال، ولهذا الموضوع سنبدأ بعملية تحضير ونحن في كل وقت بعين المنظار والإصبع على الزناد فيما يتعلق بما يحدث في الشمال والصراع مع حزب الله".