"امكانية نفي السنوار"، ماذا علق نتنياهو على هذا ؟

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين تحدث عن موضوع "نفي وإجلاء" السنوار أمام عائلات مختطفين

ذكرت مصادر اعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماعه مع 30 عائلات مختطفين امكانية إجلاء ونفي قائد حماس في عزة يحيى السنوار.

جاء هذا خلال إجابته على سؤال أحد أقارب المختطفين الذي سأله امكانية "نفي وإجلاء" السنوار ورد عليه نتنياهو "نحن نتحدث عن هذه الامكانية" وأضاف رئيس الحكومة في المحادثة :"ندرس نشر خطوط عريضة إسرائيلية لصفقة اعادة مختطفين".

وشارك في الاجتماع زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، المسؤول عن ملف المخطوفين والمفقودين جيل هيرش وطال جلبوع. وشدد رئيس الحكومة أمامهم بأن الإفراج عن المختطفين لن يتم التوصل اليه بدون ضغوطات عسكرية. وأضاف إن "استعادة المختطفين هو أمر موجود في تراثنا، وهي وصية مغروزة عميقا في دمنا".

وقال نتنياهو أمام العائلات "لا يوجد فئات، نحن لن نتنازل ولا عن أي واحد، نحن ملتزمون بإعادتهم جميعا أحياء ونواجه عدوا وحشيا".