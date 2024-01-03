الولايات المتحدة ترفض تصريحات الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير عن "تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"

وكان الوزيران صرحا أمس في جلسات كلتيهما تصريحات عن تهجير سكان غزة كحل لاعادة سكان غلاف غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الغاضبة وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير -"لا ينبغي أن يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أوضح لنا المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء، أن مثل هذه التصريحات لا تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية. ويجب أن تتوقف على الفور. وغزة أرض فلسطينية وستظل كذلك".

وعقب الوزير بن غفير على التصريحات وقال :"أقدر الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، لكن مع كل الإحترام ، نحن لسنا نجمه في العلم الأمريكي. الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا لكن قبل كل شيئ سنقوم ما هو أفضل لإسرائيل: هجرة مئات آلاف الفلسطينيين من غزة ستسمح لسكان غلاف غزة العودة إلى بيوتهم والعيش بأمان وستحمي حياة الجنود الإسرائيليين".

تأتي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية ردا على تصريحات رئيس حزب "عوتسماة يهوديت" في جلسة الكتلة أمس :"نحن في حرب وجودية، أعداؤنا الذين يحيطوننا ينظرون إلينا وكل حديث عن الانتقال إلى مرحلة اضافية يمكن أن يؤذينا ويستمر في هذا المفهوم الخطير. يجب مضاعفة الضغط على حماس، دفع حل تشجيع هجرة سكان غزة يجب دفعه، هذا أمر صحيح، عادل وأخلاقي".

وأضاف الوزير بن غفير :"أطالب من هنا رئيس الحكومة ووزير الخارجية- هذه فرصة لتركيز مشروع تشجيع هجرة سكان غزة لدول العالم. يوجد لنا شركاء يمكننا الاستعانة بهم، تشجيع الهجرة سيتيح لنا لإعادة سكان غلاف غزة الى بيوتهم وسكان غوش قاطيف".

في حين صرح وزير المالية سموتريش خلال جلسة كتلته "الحل الصحيح هو تشجيع الهجرة الاختيارية لسكان غزة ويجب على الدول الموافقة على استيعاب المهاجرين، مثلما استوعبوا ملايين اللاجئين من سوريا ومناطق حرب أخرى".

وأضاف سموتريش :"ألى جانب الهجرة، يجب على إسرائيل السيطرة بشكل دائم على منطقة قطاع غزة لضمان الأمن عن طريق االتواجد الدائم على الأرض لقوات الجيش الإسرائيلي. واقامة استيطان يهودي والتي ستكون بنهاية المطاف ركيزن الأمن، هكذا اليوم في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) وهكذا كان قبل فك الارتباط الفظيع".