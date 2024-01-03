التغطية متواصلة| إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان
كما وقعت أيضًا ثلاث هجمات على الأقل على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جنديان بجروح طفيفة في هجوم صاروخي مضاد للدبابات تابع لحزب الله على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة القريبة من الحدود اللبنانية، كما وقعت أيضًا ثلاث هجمات على الأقل على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
إيران: القضاء على العاروري في بيروت يثبت فشل إسرائيل في تحقيق أهداف غزة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن اغتيال نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري في بيروت أمس، كان “عملية جبانة” تثبت “أن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها”. على الرغم من الدعم المباشر من الولايات المتحدة”.
الحوثيون يطلقون صاروخين على سفن تجارية في البحر الأحمر
أطلق الحوثيون صاروخين في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء باتجاه السفن التجارية التي كانت مسافرة في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، حسبما قال الجيش الأمريكي عقب تقرير صادر عن وكالة الأمن البحري البريطانية UKMTO.
أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في البداية عن وقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن تبحر بين سواحل إريتريا واليمن. وقالت الوكالة التي تديرها البحرية الملكية البريطانية في رسالة مقتضبة: “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للسفينة وطاقمها في الوقت الحالي”.
وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على جنوب البحر الأحمر، حيث كانت هناك العديد من السفن التجارية ولكن "لم يبلغ أي منها عن أي أضرار".
الولايات المتحدة تؤكد هجمات الحوثيين على عدة سفن تجارية في البحر الأحمر، دون الإبلاغ عن أضرار
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الاستخبارات الأمريكية تقدر أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء كمركز قيادة واحتجزت رهائن هناك
تقدر وكالات التجسس الأمريكية أن حركة حماس وجماعة فلسطينية أخرى استخدمت مستشفى الشفاء في غزة لقيادة القوات واحتجاز بعض الرهائن، لكنها أخلت المجمع إلى حد كبير قبل أيام من دخول القوات الإسرائيلية إليه، حسبما قال مسؤول أمريكي، نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية. .
ويقول المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المجمع كان يستخدم من قبل كل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لقيادة القوات التي تقاتل ضد إسرائيل.
ولم تكشف وكالات الاستخبارات الأمريكية عن الأدلة التي استندت إليها في تقييمها. ويقول المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت هذه المعلومات بشكل مستقل.
وكالة بريطانية تقول إن انفجارات وقعت بالقرب من سفينة في مضيق باب المندب
أبلغت وكالة الأمن البحري البريطانية UKMTO عن وقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الأفريقي.
تقول عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقارير عن ما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت مسافرة بين سواحل إريتريا واليمن.
وقالت الوكالة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، في رسالة مقتضبة: “لم يبلغ الربان عن أي أضرار للسفينة، كما تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم في الوقت الحالي”. "السلطات تحقق."
ماكرون يتحدث مع غانتس ويحث إسرائيل على تجنب التصعيد ’خاصة في لبنان’
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب التصعيد، “خاصة في لبنان”، في أعقاب الغارة المنسوبة إلى إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل نائب زعيم حركة حماس في بيروت، حسبما ذكر قصر الإليزيه.
وقال ماكرون، الذي تحدث هاتفيا مع الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، إنه "من الضروري تجنب أي موقف تصعيدي، خاصة في لبنان"، وأن فرنسا ستواصل نقل هذه الرسائل إلى جميع المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع. المنطقة"، بحسب الرئاسة الفرنسية.