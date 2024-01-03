الحوثيون يطلقون صاروخين على سفن تجارية في البحر الأحمر

أطلق الحوثيون صاروخين في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء باتجاه السفن التجارية التي كانت مسافرة في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، حسبما قال الجيش الأمريكي عقب تقرير صادر عن وكالة الأمن البحري البريطانية UKMTO.

أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في البداية عن وقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن تبحر بين سواحل إريتريا واليمن. وقالت الوكالة التي تديرها البحرية الملكية البريطانية في رسالة مقتضبة: “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار للسفينة وطاقمها في الوقت الحالي”.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على جنوب البحر الأحمر، حيث كانت هناك العديد من السفن التجارية ولكن "لم يبلغ أي منها عن أي أضرار".