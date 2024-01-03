الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 175

ويعد غيرش، عضو في وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وهو الجندي رقم 174 الذي يقتل في الهجوم البري ضد حماس.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب، ميرون موشيه غيرش، 21 عاما، من بيتح تكفا، من الدرجة الأولى، قتل خلال معارك شمال قطاع غزة.

ويعد غيرش، عضو في وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وهو الجندي رقم 174 الذي يقتل في الهجوم البري ضد حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إصابة جنديان بجروح طفيفة في هجوم صاروخي مضاد للدبابات تابع لحزب الله على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة القريبة من الحدود اللبنانية