English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في إسرائيل
  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 175

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في شمال غزة، مما يرفع حصيلة العمليات البرية إلى 175

i24NEWS
دقيقة 1
Sergeant first class Meiron Moshe Gersch
Sergeant first class Meiron Moshe GerschIDF Spokesperson

ويعد غيرش، عضو في وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وهو الجندي رقم 174 الذي يقتل في الهجوم البري ضد حماس.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب، ميرون موشيه غيرش، 21 عاما، من بيتح تكفا، من الدرجة الأولى، قتل خلال معارك شمال قطاع غزة.

Video poster

ويعد غيرش، عضو في وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وهو الجندي رقم 174 الذي يقتل في الهجوم البري ضد حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إصابة جنديان بجروح طفيفة في هجوم صاروخي مضاد للدبابات تابع لحزب الله على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة القريبة من الحدود اللبنانية

تلقت هذه المقالة 0 تعليق