تقرير: اتصالات سرية تجريها إسرائيل مع الكونغو لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة

مسألة "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة مطروحة على جدول أعمال عدة خطط لشخصيات من اليمين

تطرقت صحيفة "تايمز او اسرائيل" اليوم الى قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتي تحدثت عنها شحصيات سياسية يمينية أبرزها وزير المالية سموتريش ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، والذي اعربت واشنطن عن رفضها لهذه التصريحات، وذكرت الصحيفة الى مفاوضات سرية تجري حاليا مع الكونغو لاستيعاب لاجئين فلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن "الدولة الرئيسية التي يتم إجراء مفاوضات سرية حاليا معها حول استقبال آلاف المهاجرين من غزة هي الكونغو " جاء هذا وفقا لما تحدث به مسؤول كبير من الكابينيت الأمني ،حيث قال للصحيفة إن "الكونغو ستكون على استعداد لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري مفاوضات مع دول أخرى".

وتطرق التقرير الى المؤتمر الذي عقد أمس الثلاثاء في الكنيست حول "اليوم الذي يلي الحرب" والذي بادر اليه جديد يطلق على نفسه "الانتصار الإسرائيلي"، استعرض خلالها الوزيرة غيلا غملئيل في المناقشات الداخلية خريطة القطاع بعد القتال والتي "سيكون بها السكان محاصرين من كافة الاتجاهات، وستقطع إسرائيل علاقتها مع غزة وستوسع حدودها الأمنية بشكل كبير على محور فيلادلفيا ، وسيتم فرض حصار بحري دائم".

وقالت الوزير غملئيل انه لا يجب تسليم القطاع للسلطة ولا ينبغي إبقاء سكان غزة في القطاع ، بادعاء اأنهم يتعرضون للتربية على الكراهية ضد إسرائيل وبالتالي سينتظرون الفرصة القادمة لتنفيذ هجوم جديد ضد البلدات الإسرائيلية. وقالت إن مشكلة غزة ليست مشكلة اسرائيل وحدها وقالت إن "على العالم أن يدعم الهجرة الانسانية، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه بالنسبة للسكان".

من جانبه عرض عضو الكنيست داني دانون والذي يعتبر من أبرز الداعمين لبرنامج الهجرة الطوعية خطته في نفس المؤتمر والمكونة من خمسة مراحل وشملت :"نزع السلاح ، إقامة حزام أمني، وجود إسرائيلي في معبر رفح، هجرة طوعية والقضاء على روح الإرهاب".

ووفقا للتقرير فإن جلسة الكابينيت الأمني التي كان من المفترض ان تعقد مساء أمس وتناقش مسألة "اليوم التالي" بعد الحرب وتأجلت بسبب اغتيال العاروري ، كان وزراء اليمين ينوون عرض خططهم والتي ظهرت بينها فكرة مطالبة المملكة العربية السعودية استفبال مئات الآلاف من الفلسطينيين كعمال مهاجرين.

جاءت الفكرة من منطلق أن السعودية تشهد هذه الفترة طفرة بناء هائلة وتقوم بتوظيف ما يقرب من نصف مليون عامل بمجال البناء والبنية التحتية الذين يأتون اليها من دول آسيوية مثل الهند وبنغلادش. وعلى ما يبدو فكرة "الترانسفير الطوعي" ستكون على جدول أعمال جلسة الكابينيت والتي ستعقد اليوم وستستمر لعدة ساعات.