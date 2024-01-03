رئيس الموساد: "فلتعلم كل أم عربية شارك ابنها في مجزرة 7 أكتوبر أن دمه مستباح"

وأضاف برنياع "الموساد اليوم، كما كان الحال قبل 50 عاما، ملزم بجباية الثمن من القتلة الذين اجتاحوا قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مع المخططين ومع مرسليهم

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية ببيروت، وجه رئيس الموساد ددي برنياع، اليوم (الأربعاء)، رسالة إلى نشطاء الحركة الذين شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر قائلا "فلتعلم كل أم عربية شارك ابنها في مجزرة 7 أكتوبر أن دمه مستباح".

جاءت أقوال برنياع خلال مشاركته في مراسم جنازة رئيس الموساد السابق تسفي زامير. وأضاف برنياع "الموساد اليوم، كما كان الحال قبل 50 عاما، ملزم بجباية الثمن من القتلة الذين اجتاحوا قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مع المخططين ومع مرسليهم. سيستغرق الأمر وقتا، كما حدث بعد مذبحة ميونيخ. ولكن أيدينا ستطالهم أينما كانوا".

واستعاد بارنياع بعض الذكريات التي تجمعه مع نظيره السابق لا سيما ما يتعلق باختطاف الرياضيين في القرية الأولمبية بميونيخ. وقال "سمعته يتحدث بصوت يخنقه الدمع كيف تم اقتياد اليهود في ألمانيا وهم مكبلو اليدين مثل الغنم إلى الذبح. وهو بصفته رئيس الموساد الإسرائيلي ينظر إلى الرياضيين، دون أن يستطيع عمل شيء".

Yonatan Sindel/Flash90

وتابع يقول: "لن أنسى أبدًا رسالة تسفيكا لنا ولي: القتل في ميونيخ كان حدثًا تكوينيًا بالنسبة له، بالنسبة لشعب إسرائيل. قرر الموساد خلع قفازاته والتحول إلى الهجوم".