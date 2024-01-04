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  • التغطية متواصلة| حزب الله يؤكد مقتل ناشط رابع في غارة إسرائيلية وسط تهديداته بحرب بلا ضوابط وبلينكن ينطلق في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل

التغطية متواصلة| حزب الله يؤكد مقتل ناشط رابع في غارة إسرائيلية وسط تهديداته بحرب بلا ضوابط وبلينكن ينطلق في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل

أدهم حبيب الله، سعيد محاجنةSaid Mehajni/Adham Habiballah
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جنود احتياط إسرائيليون يشاركون في مناورة في مرتفعات الجولان، شمال إسرائيل، 19 ديسمبر، 2023.
جنود احتياط إسرائيليون يشاركون في مناورة في مرتفعات الجولان، شمال إسرائيل، 19 ديسمبر، 2023.Michael Giladi/Flash90

أكد حزب الله مقتل ناشط رابع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط

أكد حزب الله مقتل الناشط الربع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة هو حسين يزبك، في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط.

وفي محاولات جهيدة من قبل واشنطن لمنع اتساع رقعة الصراع، ينطلق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جول شرق أوسطية حيث من المتوقع أن يصل إسرائيل الإثين.

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تقرير: مساعدو بايدن في حملته الانتخابية يطالبونه بإعلان الوقف الفوري للحرب في غزة

أعلنت مجموعة من المساعدين الذين تم تعيينهم لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن عن انسحابهم على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس، وفق النشر في بوليتيكو صباح الخميس. ودعا 17 من العاملين الحاليين في حملة بايدن الرئيس مباشرة إلى الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أشهر، حسبما جاء في رسالة تمت مشاركتها لأول مرة مع West Wing Playbook.

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استقالة مسؤول حكومي فلسطيني أمريكي احتجاجاً على سياسة بايدن بغض الطرف عن الأحداث في غزة

قدم طارق حبش المساعد الخاص في وزارة التعليم الأمريكية استقالته من منصبه بسبب "غض إدارة بايدن الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء"، على حد تعبيره، في رسالة إلى وزير التعليم، على ما أفادت رويترز. 

وكتب حبش رسالة لسكرتير قسم الشؤون الإنسانية، ميغيل كاردونا، "لا أستطيع أن أبقى صامتا في وجه ما وصفه خبراء حقوق الإنسان بحملة إبادة جماعية بأيدي الحكومة الإسرائيلية". 

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