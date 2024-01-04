أكد حزب الله مقتل ناشط رابع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط

أكد حزب الله مقتل الناشط الربع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة هو حسين يزبك، في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط.

وفي محاولات جهيدة من قبل واشنطن لمنع اتساع رقعة الصراع، ينطلق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جول شرق أوسطية حيث من المتوقع أن يصل إسرائيل الإثين.

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