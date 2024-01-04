التغطية متواصلة| حزب الله يؤكد مقتل ناشط رابع في غارة إسرائيلية وسط تهديداته بحرب بلا ضوابط وبلينكن ينطلق في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل
أكد حزب الله مقتل ناشط رابع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط
أكد حزب الله مقتل الناشط الربع أمس في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت إحداها منزل مسؤول كبير لحزب الله في الناقورة هو حسين يزبك، في أعقاب خطاب مطول للأمين العام لحزب الله هدد فيه بحرب بلا سقوف وحدود وضوابط.
وفي محاولات جهيدة من قبل واشنطن لمنع اتساع رقعة الصراع، ينطلق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جول شرق أوسطية حيث من المتوقع أن يصل إسرائيل الإثين.
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صفارات الإنذار تدوي في أشكلون ومنطقة الغلاف المحاذي لغزة إثر رشقات صاروخية عنيفة
تقرير: مساعدو بايدن في حملته الانتخابية يطالبونه بإعلان الوقف الفوري للحرب في غزة
أعلنت مجموعة من المساعدين الذين تم تعيينهم لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن عن انسحابهم على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس، وفق النشر في بوليتيكو صباح الخميس. ودعا 17 من العاملين الحاليين في حملة بايدن الرئيس مباشرة إلى الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أشهر، حسبما جاء في رسالة تمت مشاركتها لأول مرة مع West Wing Playbook.
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استقالة مسؤول حكومي فلسطيني أمريكي احتجاجاً على سياسة بايدن بغض الطرف عن الأحداث في غزة
قدم طارق حبش المساعد الخاص في وزارة التعليم الأمريكية استقالته من منصبه بسبب "غض إدارة بايدن الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء"، على حد تعبيره، في رسالة إلى وزير التعليم، على ما أفادت رويترز.
وكتب حبش رسالة لسكرتير قسم الشؤون الإنسانية، ميغيل كاردونا، "لا أستطيع أن أبقى صامتا في وجه ما وصفه خبراء حقوق الإنسان بحملة إبادة جماعية بأيدي الحكومة الإسرائيلية".