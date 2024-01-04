الولايات المتحدة تصر على أن تقوم إسرائيل بـ "تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية وإلا ستنهار"

قال مسؤول في الإدارة خلال حديثه إن "هذه أموال فلسطينية. لقد أوضحنا أنه يجب إطلاق سبيل هذه الأموال لصالح الشعب الفلسطيني. فهي تفيد الشعب الفلسطيني وتساعد على استقرار الوضع في الضفة الغربية"

تواصل الإدارة الأميركية الدفع برسائل إلى الجهاز السياسي في إسرائيل بضرورة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وتحذر الولاياتا لتحدة في رسالتها الأخيرة على تنفيذ الأمر وإلا ستنهار السلطة مالياً، وفق ما جاء الخميس في برنامج "هذا الصباح" في ريشت بيت. وقال مسؤول في الإدارة خلال حديثه إن «هذه أموال فلسطينية». ووفقا له: "لقد أوضحنا أنه يجب إطلاق سبيل هذه الأموال لصالح الشعب الفلسطيني. فهي تفيد الشعب الفلسطيني وتساعد على استقرار الوضع في الضفة الغربية، وهو بالتالي يعود بالفائدة على إسرائيل أيضًا".

وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني أعلن قبل نحو شهرين أنه قرر خصم الحصة المخصصة لقطاع غزة من أموال السلطة الفلسطينية، إضافة إلى المبلغ المقرر دفعه لعائلات ضحايا العمليات التي قام بها فلسطينيون داخل إسرائيل طبقا لأوامر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

في المقابل، زعموا في الولايات المتحدة أن نتنياهو والمستوى السياسي اتفقا على مخطط يقضي بتحويل الأموال التي تم خصمها لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، وبالتالي توافق على استلام الأموال بعد خصم أجزاء منها. واشترطت إسرائيل بإطار الاتفاق الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب من قبل السلطة في قطاع غزة.

وكان وزير الأمن يوآف غالانت قد صرح أن "لإسرائيل مصلحة في الاستقرار في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وأنه "يجب تحويل الأموال على الفور". وهاجمه سموتريتش قائلا: "موقفه المؤيد لتحويل الأموال خطأ فادح. السلطة الفلسطينية ليست الحل، إنها جزء من المشكلة".