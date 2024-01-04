جنوب أفريقيا تقتبس تصريحات من المغني إيال جولان كدليل ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

تم تخصيص جزء فرعي يتصدى لتصريحات أشهر المغنين ومنهم كوبي بيرتس، الذي جاء في غنائه "دع قريتهم تحترق، ودع غزة تمحى"، في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

قدمت جنوب أفريقيا في الأسبوع الماضي، شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة “الإبادة الجماعية”. ومن بين الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا لبناء اتهاماتها، اقتباسات من شخصيات إسرائيلية، مثل الوزراء والنواب، ولكن أيضًا من المغنين ذائعي الصيت مثل إيال جولان وكوبي بيرتس.

في الوثيقة الكاملة للمحاكمة، بعد قائمة من التصريحات المختلفة للسياسيين، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشبه القصة التوراتية لعماليق، العدو المتوارث لإسرائيل، أو اقتراح الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، تم تخصيص قسم فرعي قصير لـ "خطاب الإبادة الجماعية في المجتمع الإسرائيلي".

هذا الجزء يقتبس من المغني الإسرائيلي الناجح إيال جولان الذي دعا في إحدى المقابلات إلى "القضاء على غزة وعدم ترك أحد (حيا) هناك". واستشهد مغني إسرائيلي شهير آخر، كوبي بيرتس، وهو يغني "دع قريتهم تحترق، ودع غزة تمحى"، في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

Peter Dejong / AP

ويقول سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تعتزم المثول في الجلسة الأولية لرفض الطلب. وقال "لا نعرف بعد كيف سنتصرف إذا أصدرت المحكمة أمرا، فهو قرار على المستوى السياسي وسندرس كل الاحتمالات". وتخطط إسرائيل أيضًا لمقاضاة إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية وجنوب إفريقيا لدعمها جماعة إرهابية، وفق تعبيره.