استسلام خمسة من أعضاء الوحدة الخاصة التابعة لحماس للجيش الإسرائيلي في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استمرار المعارك في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب البيان، قتلت القوات الإسرائيلية "العديد من المسلحين" من الكتيبتين الشمالية والشرقية للواء خان يونس. كما دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحماس "فوق الأرض وتحت الأرض [بما في ذلك ممرات الأنفاق]، مما ألحق أضرارًا كبيرة بقدرات الحركة وهياكل سيطرتها في المنطقة".

