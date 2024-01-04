استسلام خمسة من أعضاء الوحدة الخاصة التابعة لحماس للجيش الإسرائيلي في خان يونس

ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد استسلم أولئك عندما دمرت قوات الجيش الإسرائيلي فتحة النفق في خان يونس التي كان مقاتلو النخبة يعتزمون استخدامها للوصول إلى لواء خان يونس للتعزيزات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استمرار المعارك في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب البيان، قتلت القوات الإسرائيلية "العديد من المسلحين" من الكتيبتين الشمالية والشرقية للواء خان يونس. كما دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحماس "فوق الأرض وتحت الأرض [بما في ذلك ممرات الأنفاق]، مما ألحق أضرارًا كبيرة بقدرات الحركة وهياكل سيطرتها في المنطقة".

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وأفاد الجيش الإسرائيلي عن اعتقال خمسة أعضاء من قوة النخبة، وهي قوات الكوماندوز البحرية في وحدة القوات الخاصة التابعة لحماس. ووفقا للجيش فقد استسلم أولئك عندما دمرت قوات الجيش الإسرائيلي فتحة النفق في خان يونس التي كان مقاتلو النخبة يعتزمون استخدامها للوصول إلى لواء خان يونس للتعزيزات.

"خلال التحقيق شهد مقاتلو النخبة بمقتل العديد من المسلحين نتيجة الهجمات السرية التي نفذها مقاتلو اللواء الرابع، من بينهم قائدا سرية من الكتيبتين الشمالية والشرقية للواء خان يونس" التابع لحماس، حسب ما جاء في البيان.