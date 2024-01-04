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غالانت يلتقي هوكشتاين ويحذّر من نفاد الوقت أمام الاتصالات الدبلوماسية لمنع حرب مع لبنان

حل دبلوماسي في الشمال؟ يوآف غالانت يوجّه رسالة واضحة للأميركيين

i24NEWS
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وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت والمعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتين
وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت والمعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتينAriel Hermoni/Israel Ministry of Defense

التقى وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت اليوم (الخميس) بالمبعوث الأميركي عاموس عاموس هوشستين، وتحدث معه حول تطورات الحرب في مختلف القطاعات. وعلى خلفية المحاولات الأميركية لمنع اتساع نطاق الحرب في الشمال عبر الوسائل الدبلوماسية، وأوضح له غالانت أن فرص النجاح في ذلك منخفضة.

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كما تلقى هوشتاين مراجعة من غالانت ومسؤولين كبار آخرين بشأن الشروط التي ستسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم. وأشار غالانت إلى أن "دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني ​​على الحدود".

وإلى جانب الرسالة الواضحة التي نقلها بشأن فرص حل الوضع عبر الوسائل الدبلوماسية، أوضح غالانت أن هذا هو الحل المفضل من وجهة النظر الإسرائيلية. وبالإضافة إلى غالانت، من بين آخرين، شارك في الاجتماع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، والرقيب الاستراتيجي الكولونيل بيني غال.

في غضون ذلك، ادعى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس أنه "يجب على إسرائيل أن تتوقع من المنظمة أن تغير سلوكها. وقال "حتى الآن قتالنا حذر. إذا أرادت إسرائيل جرنا إلى حرب فسنقاتل دون قيود وستكون أسعارها باهظة جدا".

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