القيادي في حماس الذي قد يخلّف العاروري | تقرير

قُتل نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء في هجوم في منطقة الضاحية في بيروت، لكن المنظمة تفكر بالفعل في خليفة سيحل محله. ومن المتوقع أن يحل محله نائب رئيس إقليم الضفة الغربية بحركة حماس زاهر جبارين بحسب تقرير نشره موقع "N12" الإسرائيلي مع كل ما هو معروف عن القيادي الجديد.

زهار جبارين، 55 عاما، من مواليد عام 1968 في قرية سلفيت في الضفة الغربية. درس الشريعة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس. ومع تأسيس حركة حماس عام 1987، انضم جبارين إلى الحركة ويعتبر من مؤسسي جناحها العسكري. وفي أيام دراسته قام بتجنيد الطلاب في صفوفها، وخلال الانتفاضة الأولى كان مسؤولاً عن توزيع الإعلان المنشور لحماس في الضفة الغربية.

وكان جبارين هو من قام بتجنيد "المهندس" يحيى عياش، الذي نفذ هجمات خطيرة في التسعينيات باستخدام انتحاريين واستخدم مهاراته في تجميع العبوات الناسفة القادرة على إحداث دمار هائل. وقُتل عياش في كانون الثاني/يناير 1996 على يد إسرائيل – باستخدام عبوة ناسفة قاتلة، 50 غراماً من المتفجرات، زرعت في هاتف محمول أُعطي له.

في عام 1993، اعتقل الشاباك جبارين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 35 سنة أخرى لتورطه في سلسلة من الهجمات التي قُتل فيها إسرائيليون، وكان عضوا في الفرقة التي اختطفت وقتلت ضابط الشرطة الراحل نيسيم توليدانو في ديسمبر 1992.

خلال السنوات التي قضاها في السجن، قام جبارين بترجمة الكتب من العبرية إلى العربية. تم إطلاق سراح جبارين في نهاية المطاف في عام 2011 في صفقة شاليط وتم ترحيله إلى تركيا.

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بعد إطلاق سراحه، استقر جبارين في تركيا، وسرعان ما وجد نفسه يعود إلى النشاط المكثف في صفوف حماس. لقد قطع شوطاً طويلاً منذ خروجه من السجن وعندها انضم الى صالح العاروري، وبالتالي عمل معه جنباً إلى جنب للتخطيط وتوجيه الهجمات في الضفة الغربية.

وبمرور الوقت، أصبح الجبارين قريبا من العاروري، حتى حصل أخيرا على لقب نائب زعيم حماس في الضفة الغربية عام 2021. في السنوات الأخيرة، كان مسؤولاً عن المحفظة المالية للمنظمة ، وقد يقول البعض أنه نوع من وزير الخزانة، والمسؤول عن تمويل العمليات التي يتم تنفيذها.

صحيح أن جبارين يعتبر أقل كاريزما بكثير من العاروري، لكنه أحد كبار المسؤولين المرتبطين بحماس ومعروف بنفوذه وسلطته. وهو قريب من الإيرانيين، وعزز علاقات حماس مع طهران والتقى بكبار أعضاء الحرس الثوري - حتى أصبح أحد جهات الاتصال الرئيسية للمنظمة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ويتولى جبارين ملف أسرى حماس وشارك في المفاوضات للتوصل إلى صفقة الرهائن. وبالتعاون مع العاروري، قام مباشرة بتشغيل عدد كبير من الخلايا المسلحة في جميع أنحاء الضفة الغربية، من جنين إلى مخيمات اللاجئين - من خلال "مقر حماس في الضفة الغربية" الذي ضخ إليه الأموال.

وفي كلمة ألقاها جبارين الليلة الماضية، عقب اغتيال العاروري، قال في محاولة للاستفزاز: "ندعو كافة أهلنا في الضفة الغربية، من كافة الفصائل، إلى مواصلة الثورة". وقبل نحو شهر قال: "لن يكون هناك تبادل للرهائن والأسرى، ما دامت الحرب مستمرة في غزة".