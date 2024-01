القيادي في حماس الذي قد يخلّف العاروري | تقرير

قُتل نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء في هجوم في منطقة الضاحية في بيروت، لكن المنظمة تفكر بالفعل في خليفة سيحل محله. ومن المتوقع أن يحل محله نائب رئيس إقليم الضفة الغربية بحركة حماس زاهر جبارين بحسب تقرير نشره موقع "N12" الإسرائيلي مع كل ما هو معروف عن القيادي الجديد.

زهار جبارين، 55 عاما، من مواليد عام 1968 في قرية سلفيت في الضفة الغربية. درس الشريعة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس. ومع تأسيس حركة حماس عام 1987، انضم جبارين إلى الحركة ويعتبر من مؤسسي جناحها العسكري. وفي أيام دراسته قام بتجنيد الطلاب في صفوفها، وخلال الانتفاضة الأولى كان مسؤولاً عن توزيع الإعلان المنشور لحماس في الضفة الغربية.

وكان جبارين هو من قام بتجنيد "المهندس" يحيى عياش، الذي نفذ هجمات خطيرة في التسعينيات باستخدام انتحاريين واستخدم مهاراته في تجميع العبوات الناسفة القادرة على إحداث دمار هائل. وقُتل عياش في كانون الثاني/يناير 1996 على يد إسرائيل – باستخدام عبوة ناسفة قاتلة، 50 غراماً من المتفجرات، زرعت في هاتف محمول أُعطي له.

في عام 1993، اعتقل الشاباك جبارين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 35 سنة أخرى لتورطه في سلسلة من الهجمات التي قُتل فيها إسرائيليون، وكان عضوا في الفرقة التي اختطفت وقتلت ضابط الشرطة الراحل نيسيم توليدانو في ديسمبر 1992.

خلال السنوات التي قضاها في السجن، قام جبارين بترجمة الكتب من العبرية إلى العربية. تم إطلاق سراح جبارين في نهاية المطاف في عام 2011 في صفقة شاليط وتم ترحيله إلى تركيا.