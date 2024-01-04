غانتس في الضفة الغربية: "حتى في "اليوم التالي" للحرب، حكم القصبة في نابلس سيكون كحُكم خان يونس"

زار رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، اليوم (الخميس)، مقر قيادة الجيش في الضفة الغربية (شومرون) في ظل تصاعد الوضع الأمني ​​في المنطقة، وقال: "نحن نركز على إزالة تهديد حماس، لكن لا ننسى أن هدفنا هو إزالة تهديدات الإرهاب على جميع الحدود، وتوفير حياة آمنة لسكان إسرائيل في الجنوب، وفي الشمال، وفي كل مكان".

وفي نهاية الزيارة، قال غانتس: "الدفاع عن البلدات هو قضية مركزية. هناك توسع هائل لقوات الجيش الإسرائيلي التي تقوم بمهام دفاعية على الحدود وفي محيط البلدات".

وأضاف: " أفضل دفاع هو الهجوم، وهذا ما نفعله في جميع الجبهات وسنواصل القيام به. هذا جزء من تصور الحرب، وسيكون جزء لا يتجزأ منها. وفي "اليوم التالي" وفي السنوات التالية الحكم الذي سيطبق في القصبة في نابلس، سيكون ذات الحكم الذي يُطبّق في خان يونس. أينما يوجد الإرهاب فإن الجيش الإسرائيلي سيتحرك".

وقال غانتس أيضًا: "في هذه الحرب، ليس هناك "اليوم التالي"، هناك عملية طويلة وصعبة وضرورية، بكثافات متفاوتة. أيام وشهور وسنوات".

وأضاف غانتس أن جزءا من العملية سيكون "إزالة تهديد حماس، وتعزيز العلاقة مع الدول العربية المعتدلة - لبناء واقع إقليمي مختلف وبدء عمليات التطبيع".

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير عن الواقع الذي سيتبلور بعد الحرب بأنه ستكون هناك "سيطرة أمنية كاملة على المنطقة، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي التي ستسمح بمواصلة الجهود العملياتية. وسنجد مسؤولين محليين يهتمون بقضايا الصرف الصحي والطب والأمور المدنية، بدعم من إدارة ستتكون في معظمها من الدول العربية المعتدلة، والتي سبق لبعضها أن أعرب عن استعداده للانضمام إلى هذا الجهد.