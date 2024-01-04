غراهام لنتنياهو: ملتزمون بتحقيق الاستقرار في المنطقة

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في كيريا بتل أبيب. وحضر اللقاء أيضًا وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جاك لوي.

وقال نتنياهو: "شكرا لك، السيناتور جراهام. أقدر دعمك الشخصي لدولة إسرائيل، نحن ملتزمون تماما باستكمال جميع أهداف الحرب: تدمير حماس، وتحرير الرهائن، والتأكد من أن غزة لن تصبح تهديدا مرة أخرى. ويجب علينا أيضا أن نسمح لمواطنينا بالعودة إلى ديارهم في الشمال والجنوب، من أجل هذا سنعمل بكل قوتنا".

وقال جراهام ردا على ذلك: "أنا ملتزم اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الاستقرار في بلدكم وهذه المنطقة، لأنني أعتقد أن هدف إيران هو تقويض جهود المصالحة مع العالم العربي وهذا أمر غير مقبول. هذا عنصر حاسم لشرق أوسط أكثر استقرارا وأكثر أمنًا لإسرائيل وأكثر رخاءً للشعب الفلسطيني.

وأضاف السيناتور الأمريكي وأوضح: "أعدكم بأننا سنبذل كل ما في وسعنا، من جانبي ومن خلال العمل مع إدارة بايدن، لمواصلة العمل لجعل أسوأ كابوس لإيران حقيقة: وهو أن يتحرك العرب والإسرائيليون نحو النور".