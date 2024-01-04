وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يعرض خطته لليوم التالي من الحرب في قطاع غزة

يبدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​الذي سيجتمع الليلة (الخميس) بعد اجتماع مجلس الوزراء لإدارة الحرب، مناقشة موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي للصحفيين السياسيين، أكد وزير الأمن يوآف غالانت: "في اليوم التالي لن تسيطر حماس على قطاع غزة ولن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية على قطاع غزة. سيعيش الفلسطينيون هناك، لذا فإن المسؤولين هناك سيكونون عناصر فلسطينية، بشرط ألا يكونوا معاديين لدولة إسرائيل ولا يستطيعون العمل ضدها".

في المؤتمر الصحفي، قدم غالانت خطته لـ "اليوم التالي" في غزة، ولكن بعد دقائق من الإعلان، تعرض لهجوم من قبل عضو كبير في مجلس قيادة الحرب (الكابينيت)، التي يضم فقط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء معسكر الدولة بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وقال العضو الكبير: "إن العرض الذي قدمه وزير الأمن لوسائل الإعلام بالنسبة لليوم التالي ليس سوى اقتراح. وسيتم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء السياسي الأمني، وليس في وسائل الإعلام".

في الاجتماع الليلة، سيعرض رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عمل الطاقم الذي تم إنجازه في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من ثماني اجتماعات حول هذا الموضوع.

في الوقت نفسه، أجرت المؤسسة الأمنية حوارًا حول الموضوع مع الحكومة الأمريكية، وقام وفد من الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن بزيارة الولايات المتحدة وأجريت محادثات في واشنطن حول اليوم التالي، وحول الآلية الإنسانية التي تضمن إدخال المساعدات المدنية . في حين أن جهاز الأمن الإسرائيلي على اتصال بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية.

وشدد غالانت على أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة المختطفين، وحرمان حماس من القدرات العسكرية والحكومية، وإزالة أي تهديد عسكري من قطاع غزة.

يهدف انتقال المراحل في الكعارك إلى خدمة أهداف الحرب: في شمال قطاع غزة، ووفقًا للإنجازات العسكرية التي تحققت على الأرض، ستنتقل إسرائيل إلى أسلوب قتال جديد - الغارات والتدمير تحت الأرض ومن الجو بالاضاف الى الهجمات والعمليات الخاصة. في جنوب القطاع، هناك جهد عملياتي يهدف إلى القضاء على قيادة حماس وتحرير المختطفين وهذا جهد "متعدد المراحل"، وسيستمر طالما كان ذلك ضروريا. والغرض من القتال في هذه المرحلة هو تآكل "المقاومة" التي لا تزال في المنطقة، وفي الوقت نفسه تمكين الترويج لبديل حكم مختلف ليس معادياً لإسرائيل.

وزير الأمن يضع بعض المبادئ والمصالح بالنسبة لإسرائيل لليوم التالي في قطاع غزة. ومن الناحية الأمنية فإن حماس لن تسيطر على قطاع غزة ولن تمثل تهديدا أمنيا لمواطني إسرائيل، الأمر الذي سيحافظ على حرية العمل العسكري في قطاع غزة. ولن تكون هناك قيود على استخدام القوة العسكرية.

ومن الناحية المدنية، ستقوم إسرائيل بإزالة المسؤولية المدنية عن القطاع، حيث لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي بعد تحقيق أهداف الحرب.