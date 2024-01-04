رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عن الطاقم الذي سيحقق في هجوم السابع من أكتوبر

بعد حوالي ثلاثة أشهر من الهجوم المفاجئ الذي شنه حماس، أعلن رئيس الأركان عن الفريق الذي سيحقق في فشل الجيش وفي الحرب بشكل عان: قرر رئيس الأركان المقدم هرتسي هاليفي البدء بعملية تحقيق في الحرب، بما في ذلك التحقيق في يوم 7 أكتوبر والاستعدادات للمناورة والقتال داخل قطاع بحسب موقع "واينت".

وسيبدأ الفريق عمله بعد أن يتلقى قريبا رسائل تعيين من هيئة الأركان العامة وسيترأسه وزير الأمن ورئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز والجنرالات يوآف هار إيفين، سامي ترجمان وزئيفي فركاش.

بصفته رئيسًا للأركان، شارك موفاز، من بين أمور أخرى، في الانسحاب من لبنان عام 2000، وفي التعامل مع الانتفاضة الثانية، وفي عملية الجدار الوقائي، كما شغل اللواء هار ايفن منصب رئيس شعبة العمليات وترأسها في حربي غزة عام 2008 و2014. يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة رافئيل للمعدات العسكرية، كما شغل اللواء فركاش منصب رئيس قسم الاستخبارات، ورئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات وقائد الوحدة 8200.

ستتم هذه الخطوة بالتزامن مع آلية التفتيش الحالية لهيئة الأركان المشتركة، بقيادة اللواء موتي باروخ، للتحقيق في أحداث العمليات في قطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا توجد صلة بين الإجراءات التي سيتم إطلاقها في لاهاي وفريق التحقيق الخارجي. ومن المفترض أن يقدم الفريق تقريرا مؤقتا في الأشهر المقبلة. وقد يؤدي بدء التحقيق إلى مطالبة الوزراء بالشروع أيضًا في إنشاء لجنة تحقيق حكومية، الأمر الذي سيختصر الطريق إلى المساءلة أو الاستقالة بين كبار المسؤولين.

ومن المتوقع أنه إلى جانب الفريق الأول، سيتم أيضًا تعيين فرق فرعية للتحقيق في قضايا محددة. وستستمر التحقيقات خارج الجيش في الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي بدأت بالفعل في بعض الوحدات القتالية - بما في ذلك تلك التي شاركت في العملية البرية وقاتلت في غلاف غزة في 7 أكتوبر.