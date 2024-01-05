تقرير: مبعوث بايدن سأل مسؤولي حزب الله عن إمكانية إجراء محادثات، ورُفِض

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله أن عاموس هوشستين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالات مع مسؤولين في التنظيم وسأل عن إمكانية الوساطة غير المباشرة. وبحسب التقرير، تلقى هوشتاين اجابة مختصرة مفادها، أن المحادثات لن تكون لها أي معنى ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وأن حزب الله لن يسهل الأمر على إسرائيل.

كما أفادت "الأخبار" أن هوشستاين لن يأتي إلى بيروت، بعد أن أدركت الولايات المتحدة عدم وجود استعداد في لبنان لمناقشة مستقبل الوضع على الحدود مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة.