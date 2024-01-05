تغطية| اليوم الـ91 للحرب: إستمرار الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية: "سنضغط من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن مسألة "اليوم التالي"، وستكون المحادثات صعبة"
الجيش الإسرائيلي: قمنا بتدمير أكثر من 100 هدف خلال 24 ساعة، يشمل مواقع إطلاق صواريخ اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني انتهى بهجوم وزراء على رئيس الأركان | موفاز سيترأس الفريق الذي عينه رئيس الأركان للتحقيق في مجرى الحرب منذ 7 أكتوبر| ضجة بعد أن نشر غالانت خطته لـ "اليوم التالي" من الحرب | اصابة 5 مقاتلين بجروح خطيرة في قطاع غزة، وأصابة مقاتل آخر بجروح خطيرة بالقرب من جنين| ارتفاع عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في غزة إلى 136| خلاف نشب بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منع رئيس الوزراء رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لحكومة الحرب.
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تقديرات إسرائيلية: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة ستصل إلى 50 مليار دولار وسيمتد لعشر سنوات
الجيش الإسرائيلي يهاجم حاليا (الجمعة) أهدافا لحماس في خان يونس بقذائف المدفعية.
زعيم المعارضة الإسرائيلية: التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منع رئيس الوزراء رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لحكومة الحرب.
تقرير: مبعوث بايدن سأل مسؤولي حزب الله عن إمكانية إجراء محادثات، ورُفِض
أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله أن عاموس هوشستين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالات مع مسؤولين في التنظيم وسأل عن إمكانية الوساطة غير المباشرة. وبحسب التقرير، تلقى هوشتاين اجابة مختصرة مفادها، أن المحادثات لن تكون لها أي معنى ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وأن حزب الله لن يسهل الأمر على إسرائيل.
كما أفادت "الأخبار" أن هوشستاين لن يأتي إلى بيروت، بعد أن أدركت الولايات المتحدة عدم وجود استعداد في لبنان لمناقشة مستقبل الوضع على الحدود مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة.
رويترز: طاقم هندي من 15 فردا على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها قرب ساحل الصومال
مندوبة مالطا بالأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار بغزة والوضع المأساوي هناك يجب أن ينتهي الآن