نتنياهو يوقف جلسة الكابينيت الأمني بعد تحوله لنقاش صاخب وصراخ بين الوزراء، فما القصة؟

انفجرت جلسة الكابينيت الأمن المصغر وفضت بعد جدال تخلله صراخ بين الوزيرين ايتمار بن غفير والوزير بين ريغيف وذلك على خلفية التقارير عن قرار هاليفي لإقامة طاقم يحقق في الإخفاقات في يوم السبت 7 أكتوبر، وبعد الآراء الحادة ضد رئيس هيئة الأركان، قام وزير الأمن يوآف غالانت بالدفاع عنه، وعلى ضوء الصراخ والضجيج، أوقفت الجلسة التي عقدت لمناقشة "اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء هذا بعد التقرير وفقا لوسائل اعلامية إسرائيلية على خلفية تشكيلة طاقم الجيش الإسرائيلي الذي سيحقق باخفاقات الهجوم المباغت الذي شنته حماس، هاجم الوزراء ميري ريغف ، دافيد امسالم وايتمار بن غفير رئيس هيئة الأركان وزعموا "تعينون للتحقيق الأشخاص الذين كانوا وراء خطة فك الارتباط عن غزة"، كما قام بن غفير بالحديث عن المفهوم الذي يزعم بأن الجيش أسير له وعن خطة فك الارتباط. وردا على ذلك بدأ الوزير بيني غانتس بمهاجمة الوزراء على تصريحاتهم.

وبقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في غالبية النقاش المشتعل والعاصف بين الأطراف صامتا. وعندما انتقلت النبرات العالية الى صراخ حقيقي وقف نتنياهو موقفا الجلسة قائلا :"نواصل النقاش لاحقا".