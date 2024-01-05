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العملية الأولى بمشاركة دولة إجنبية: عملية إنزال جوي أردنية فرنسية لمساعدات في غزة

ويشار الى أن هذه هي عملية الانزال التاسعة التي ينفذها سلاح الجو الأردني وهي الأولى بمشاركة دولة أجنبية

i24NEWS
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تظهر هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي حاويات يتم تحميلها على متن طائرة عسكرية من طراز C-130، الخميس 4 يناير 2024،
تظهر هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي حاويات يتم تحميلها على متن طائرة عسكرية من طراز C-130، الخميس 4 يناير 2024،Etat Major des Armees via AP

نفذت مساء اليوم عملية إنزال جوي أردنية- فرنسية مشتركة ، والتي قامت بها طائرات من طراز C130 تابعة لسلاح الجو الأردني وسلاح الجو الفرنسي حيث نفذ إنزاليين جويين الى محيط المستشفى الميداني الأردني في خانيونس جنوب قطاع غزة. 

Etat Major des Armees via AP
في هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي، جندي يشير قبل إسقاط بعض المواد جوا فوق قطاع غزة، الخميس، 4 يناير، 2024.Etat Major des Armees via AP

يشار الى أن هذه هي العملية الأولى بمشاركة دولة أجنبية والتي تابعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ونفذت العملية من خلال طواقم عسكرية مشتركة من الجانبين الأردني والفرنسي وتأتي في إطار دعم فرنسا للموقف الأردني للقضية الفلسطينية. 

وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على العملية وصرح بمنشور عبر منصة "إكس": "لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة حرجا، وأوصلت فرنسا والأردن مساعدات إنسانية عن طريق الجوّ إلى سكان القطاع والعاملين في مجال الإنقاذ، في سياق هذه الأوضاع الصعبة". 

شملت هذه العملية والتي تعتبر التاسعة التي يقوم بها سلاح الجو الأردني إنزال عدة أطنان من المستلزمات الطبية والاغاثية والعلاجية، استخدمت خلالها صناديق مخصصة بمزودة بمظلات بموجهة بنظام "جي بي اس" الى المواقع المستهدفة، وفقا لتوقيب عملية الإنزال والتي حدثت الساعة السادسة والدقيقة الواحدة مساء اليوم بتوقيت عمان. 

ويشار الى ان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله هو من أشرف على تجهيزات المستشفى، في حين شاركت الأميرة سلمي في عملية إنزال سابق، وبلغت عمليات الانزال التي نفذها سلاح الجو الأردني تسعة عمليات، كما ارسلت المملكة 25 طائرة مساعدات اغاثة وقامت بتسيير 133 شاحنة مساعدات اغاثة ومساعدات طبية. 

Etat Major des Armees via AP
تظهر هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي حاويات عليها أعلام فرنسا واليسار والأردن على شاحنة الخميس 4 يناير 2024 في قاعدة جوية عسكرية فرنسية في الأردنEtat Major des Armees via AP
Etat Major des Armees via AP
هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي تظهر عملية إسقاط بعض المواد جوا فوق قطاع غزة، الخميس 4 يناير 2024Etat Major des Armees via AP

 

Etat Major des Armees via AP
في هذه الصورة التي قدمها الجيش الفرنسي، جندي يشير قبل إسقاط بعض المواد جوا فوق قطاع غزة، الخميس، 4 يناير، 2024.Etat Major des Armees via AP

 

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