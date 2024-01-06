قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة، إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، سيبدأ زيارة لثلاث بعثات لحفظ السلام في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضحت ستيفاني تريمبلاي، مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أولويات لاكروا هي التعبير عن تضامنه ودعمه لقوات حفظ السلام، والدول المساهمة في هذه القوات، والشركاء الآخرين والمجتمعات التي تخدمها قوات حفظ السلام.

سيزور لاكروا سوريا يوم السبت ليلتقي بقيادة قوة مراقبة فض الاشتباك وقوات حفظ السلام، وسيجتمع أيضا مع مسؤولين حكوميين كبار في دمشق.

وسيزور يوم الثلاثاء بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى جنوبي لبنان للقاء قيادة اليونيفل وقوات حفظ السلام.

وسيتوجه لاكروا في المحطة الأخيرة من زيارته إلى القدس حيث سيزور مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وسيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.