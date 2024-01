الجيش الإسرائيلي : 40 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات

قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة جبل ميرون شمال إسرائيل.

وأضاف أنه على الرغم من انطلاق صفارات الإنذار على نطاق واسع، لم يتم إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ على أي مناطق أخرى في الشمال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي.