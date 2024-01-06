التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي : 40 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات
وتأتي هذه المكافأة بعد أربع جولات من العقوبات الأمريكية على حماس بعد الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.
قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة، إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، سيبدأ زيارة لثلاث بعثات لحفظ السلام في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وأوضحت ستيفاني تريمبلاي، مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أولويات لاكروا هي التعبير عن تضامنه ودعمه لقوات حفظ السلام، والدول المساهمة في هذه القوات، والشركاء الآخرين والمجتمعات التي تخدمها قوات حفظ السلام.
سيزور لاكروا سوريا يوم السبت ليلتقي بقيادة قوة مراقبة فض الاشتباك وقوات حفظ السلام، وسيجتمع أيضا مع مسؤولين حكوميين كبار في دمشق.
وسيزور يوم الثلاثاء بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى جنوبي لبنان للقاء قيادة اليونيفل وقوات حفظ السلام.
وسيتوجه لاكروا في المحطة الأخيرة من زيارته إلى القدس حيث سيزور مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وسيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.
🚨صفارات الإنذار تدوي مرة أخرى في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي : 40 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات
قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان على منطقة جبل ميرون شمال إسرائيل.
وأضاف أنه على الرغم من انطلاق صفارات الإنذار على نطاق واسع، لم يتم إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ على أي مناطق أخرى في الشمال.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي.
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إطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخاً من لبنان باتجاه الشمال، أصاب بعضها جبل ميرون
تم إطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخا في وابل من الصواريخ على الجليل وجنوب الجولان، أصاب بعضها جبل ميرون وتم اعتراض البعض الآخر.
وتم تنفيذ بعض عمليات إطلاق النار في مناطق في الجليل الأسفل دخلت على خط النار لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
قيادة الجبهة الداخلية حول تسلل الطائرات: "الحادثة انتهت"
في أعقاب الإنذارات المشتبه بها بتسلل طائرات بدون طيار في الجليل الأعلى، قالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن “الحادث انتهى”، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
ودوت صفارات الإنذار في نحو 90 بلدة على طول الحدود الشمالية مع لبنان.
🚨صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان
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المرصد الأورومتوسطي: 4% من سكان غزة بين قتيل وجريح ومفقود
أعلن المرصد الأورومتوسطي أن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.
وأفاد المرصد بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في القطاع دون توفر أي ملجأ آمن لهم.
قال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية إن على واشنطن التركيز على "الأخطاء" التي ارتكبتها "الدعم الأعمى" لإسرائيل .
وأضاف “نأمل أن يتعلم السيد بلينكن الدروس من الأشهر الثلاثة الماضية ويدرك حجم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة من خلال دعمها الأعمى لإسرائيل وتصديق أكاذيبها، مما أدى إلى مجازر وجرائم حرب غير مسبوقة ضد أهلنا في غزة".
ووصل بلينكن إلى إسطنبول في وقت متأخر من أمس الجمعة في المحطة الأولى من جولة تشمل زيارات إلى إسرائيل والضفة الغربية، إلى جانب خمس دول عربية.
بلينكن وأردوغان سيجتمعان لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على حرب غزة
سيناقش كبير الدبلوماسيين الأميركيين حرب غزة مع الزعيم التركي المتقلب يوم السبت قبل أن يتوجه إلى جزيرة كريت لمعالجة المخاوف اليونانية بشأن البيع الوشيك لطائرات مقاتلة أمريكية إلى أنقرة.
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسطنبول في وقت متأخر من يوم الجمعة في المحطة الأولى من جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، إلى جانب خمس دول عربية.
وتأتي جولة الأزمة الرابعة التي يقوم بها بلينكن منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة أشهر مع تزايد المخاوف من أن الصراع سيشمل مساحات واسعة من الشرق الأوسط.