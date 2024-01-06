وزراء إسرائيليين : "حكومة الطوارئ لن تصمد طويلاً"

قال كبار الوزراء الإسرائيليين، إن حكومة الطوارئ لن تصمد طويلا في ظل الوضع الحالي، وذلك بعد المشادات الكلامية الحادة خلال اجتماع مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية ​​الليلة الماضية.

وبحسب هؤلاء الوزراء فإن نتنياهو واعضاء في الحكومة يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان وعلى جهاز الشاباك وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية في الإخفاق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.

وأعلن نتنياهو هذه المرة مسبقا أن المناقشة ستنتهي عند منتصف الليل، خلافا لاجتماعات الحكومة السابقة. وقال الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع إنه قبل انتهاء الجلسة بوقت قصير، أعلن نتنياهو أن الاجتماع على وشك الانتهاء، وعندها بدأ الهجوم على رئيس الأركان.

وأكد أحد وزراء الحكومة أن "الهجوم على رئيس الأركان كان مخططا له" من قبل نتنياهو ووزراء الليكود، ولم ينطق رئيس الوزراء بكلمة أثناء تبادل الصراخ بين وزراء وبين رئيس الأركان، واكتفى بعد ذلك بالإعلان عن اغلاق الاجتماع وأنه سيكون هناك اجتماع متابعة.

وكان وزير الأمن غالانت، قد قال في وقت سابق خلال كلمته أمام الاجتماع العاصف: "أنا أناشد جميع المسؤولين بالتوقف عن الاستغلال غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية"، وفي محادثة مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، شد على يديه وقال إن "شعب إسرائيل حظي برئيس أركان شجاع ومتوازن خلال حرب صعبة".