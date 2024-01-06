تقديرات إسرائيلية: احتمال نشوب "حرب محدودة" إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي مع لبنان

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن فيما لو لم يتم التوصل الى اتفاق لإبعاد قوات حزب الله من الحدود اللبنانية من الممكن أن يؤدي هذا الى "حرب محدودة" بين الجانبين. وقال مسؤولون إسرائيليون "إننا على وشك استنفاد" محاولات التوصل إلى اتفاق، لأن حزب الله لا يعبر للوسطاء عن رغبته في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وتخشى إسرائيل من سيناريوهين محتملين في حال اندلعت مثل هذه الحرب : تدهور الحرب الى التصعيد الشامل، وفقدان الشرعية الدولية والأمريكية.

ويشار الى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أشار في خطابه أمس بأن المفاوضات السياسية مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية :"يوجد أمامنا حاليا فرصة لاستعادة أراض لبنانية استولت عليها إسرائيل، مثل مزارع شبعا، بفضل الوقوف الى جانب غزة واهلها، لكن كل حديث عن هذا الموضوع يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب على غزة، هذا هو موقفنا الرسمي".