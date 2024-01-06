نتنياهو: يجب ألا تتوقف الحرب حتى نحقق جميع أهدافها

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء: "قبل ثلاثة أشهر، ارتكبت حماس مذبحة فظيعة فينا. الحكومة التي أرأسها وجهت الجيش الإسرائيلي لخوض حرب للقضاء على حماس، وإعادة الرهائن لدينا وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن على إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "يجب ألا نوقف الحرب حتى نحقق كل هذه الأهداف". وأضاف: "نحن لا نعطي حماس حصانة في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في الجنوب والشمال. وحتى ذلك الحين، ومن أجل ذلك، علينا أن نضع كل شيء جانبا ونواصل القوات المشتركة حتى تحقيق النصر الكامل".

وتأتي أقوال نتنياهو عقب سجال برز بين المستويين العسكري والسياسي في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الأخيرة؛ وما أعقبها من تصريحات بينها لعضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، الذي انتقد الهجوم على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقال إنه كان على خلفية سياسية.