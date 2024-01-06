"وثيقة سرية للغاية" للجيش الإسرائيلي استعرضت هجوم 7 أكتوبر قبل عام من وقوعه

استعرضت القناة الإسرائيلية N12 تقريرا عن وثيقة "سرية للغاية" من 27 صفحة، وكأن ما دون فيها معروف مسبقا ويطابق ما وقع في هجوم 7 أكتوبر، رغم أن الوثيقة جهزت خريف 2022 في "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي، ويتبين أن تفاصيل هذه الوثيقة التي استعرضت صورة استخباراتية مفصلة وقعت بحذافيرها في تلك المذبحة في 7 أكتوبر.

تحمل الوثيقة صفحة رئيسية وعنوانها " تهديد اقتحام حماس في قطاع غزة"، يوجد أيضا رسم تخطيطي للتوضيح، وفهرس يظهر فيه وكأنها نفس عناوين أحداث 7 أكتوبر، كما يوجد تلخيص إداري، لراحة المستخدم، يشمل القصة كلها في البند 1:"تهديد الاقتحام هو التهديد الرئيسي في حماس، والذي يشمل اقتحام للأراضي الإسرائيلية، بهدف الحاق الضرر بالقوات الإسرائيلية أو المواطنين مع التشديد على الاختطاف" لكن هذا لا ينتهي هنا :رغبة حماس هي لـ"إنجاز محتمل أكبر - خلق شعور بالتسلل إلى العمق الإسرائيلي وقتل مدنيين أو جنود واختطافهم أو اختطاف جثثهم".

وتطرق التقرير اقتباس من الصفحة 11 في الوثيقة والذي يصف "قوة التسلل": المهمة -"رحلة قتل وتدمير..مع مقاتلين محددين لأخذهم أسرى ..." ،كل ما سيحدث بالفعل في 7 أكتوبر مكتوب بالتفصيل هنا لدرجة التطرق الى "النشطاء الإعلاميين التي كانت مهمتهم توثيق وبث مباشر للعملية" وهو ما حدث بالفعل في هجوم 7 أكتوبر والذي تم توثيقه من نشطاء إعلاميين فلسطينيين من غزة.

وتطرقت الوثيقة الى خطة العمل كلها مرحلة مرحلة : عملية الانطلاق والتي ستكون "شل قدرات الجمع والمساعدة لفرقة غزة، مع تلقي الأمر سيبدأ اقتحام مع استخدام وسائل نقل من خلال استخدام الدراجات النارية وسيارات الجيب، وسيصل مسلحو حماس الى الحاجز.

واستعرضت الوثيقة خطة الاقتحام والمعدة مسبقا والتي تطابقت مع ما جرى في 7 أكتوبر ، وذكر في الوثيقة :"القوة الهندسية ..ستفجر جدار ’هوبرس’" بين غزة وإسرائيل وبعدها تفجير الحاجز الخرساني واحداث فجوات بالجدار الأخير، وهذا ما جرى بالواقع في هجوم 7 أكتوبر.

وتعرض هذه الوثيقة بصورة مفصلة عدة سيناريوهات، بما يشمل "عملية واسعة الحجم" -والتي أطلق عليها "سور أريحا"، اقتحام لعشرات الفصائل مرة واحدة، بمساعدة مظليين وقوات اقتحام بحرية، كما جرى بالفعل، حتى بمستوى التوقيت، وفقط قلائل في حماس سيكونون شركاء بالسر وسيعرفون عن موعد التنفيذ، وفقا للوثيقة. هذا سيحدث "طالما أن قوات الجيش الإسرائيلي الوحيدة في المنطقة ستكون أربعة كتائب تشغيل عملياتية".

ويحتار مؤلفو الوثيقة التي اعتمدت على معلومات استخباراتية إنه "ليس من الواضح إن كانت هذه الخطة..ملموسة للتنفيذ، أو بوصلة لبناء القوة أو خطة أفكار فقط". لكنهم استعرضوا مراحلها تلو الأخرى, والتي تحققت بالفعل في 7 أكتوبر، ووزعت هذه الوثيقة نهاية عام 2022 لكافة قيادة الاستخبارات العسكرية بما يشمل رئيس الاستخبارات.