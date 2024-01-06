الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة جديدة لمحمد الضيف

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هغاري مساء اليوم عن صورة جديدة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام-الذراع العسكرية لحماس . وبنفس التصريح أوضح هغاري بصورة مفصلة عن كيفية إدارة الحرب في غزة، المبنى العسكري لحماس- ولماذا تستغرق العملية العسكرية وقتا طويلا.

IDF spokeman

وقال هغاري :"تفكيك حماس يشمل القضاء على قادتها". وتابع قائلا أن مسلحي حماس :"يتحركون داخل الأنفاق- هناك 12 كتيبة في شمال القطاع". وأضاف هغاري قائلا إنه في منطقة جباليا خرج المئات من المسلحين لقتال القوات الإسرائيلية.

وتابع هغاري :"الهدف الثالث جمع معلومات استخباراتية في الميدان، دمرنا 40 ألف وسائل قتالية في غزة. هدف إضافي تدمير تحت الأرض. قمنا باستخدام وسائل تكنلوجية سرية. استعادة المختطفين مهمة وطنية عليا. قمنا بتفكيك الإطار العسكري في جباليا" وقال إنه لا زال يوجد مسلحين في جباليا وقال إنه تم القضاء على ثمانية آلاف من المسلحين.