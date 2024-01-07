الجيش الإسرائيلي يقضي على مجموعة بفرقة النخبة أثناء تحميلهم الصواريخ في غزة

يواصل الجنود الإسرائيليون القتال في جميع أنحاء قطاع غزة؛ حيث تمكنت قوات من لواء جولاني من رصد عدد ممن يُعرفون بـ"مقاتلي النخبة" وقتلهم أثناء تحميل أسلحة في مركبة، كما قامت قوات من لواء ناحال بتدمير موقع لإطلاق الصواريخ تم إطلاق النار منه على منطقة أشكلون.

وفي منطقة بيت لاهيا، حددت قوات من الفريق القتالي التابع للواء ناحال مصدر الإطلاق الذي أطلق منه صاروخ في وقت سابق من هذا الأسبوع على منطقة مدينة أشكلون/ عسقلان وانطلقوا في مداهمات استهدفت تلك المناطق.

وعثرت المقاتلات، أمس (السبت)، خلال الغارات، على مجمع يضم عشرات منصات الإطلاق، وبعد تحديد موقعه قامت القوات الهندسية بتدمير المجمع.

IDF Spokesperson

وفي البريج رصدت الخلية الهجومية التابعة لفريق لواء الجولاني القتالي أربعة من فريق النخبة يقومون بوضع أسلحة في إحدى السيارات، ورصدت طائرة موجهة عن بعد دخول افراد الخلية إلى السيارة، وتم تدمير المركبة بمن فيها.

وتمكنت كذلك وحدة المظليين من رصد أحد المسلحين يتقدم نحو الوقات وتمت مهاجمته والقضاء عليه من قبل خلية الهجوم التابعة للفريق القتالي للواء جولاني.

وسط قطاع غزة، أثناء نشاط فريق اللواء القتالي 646، عثر المقاتلون على مصنع لمخرطة الأسلحة. وعثرت القوات على مدخل نفقين داخل أحد المباني في المنطقة، وقام مقاتلو الهندسة بتدمير تلك المداخل فضلا عن القضاء على عدد من العناصر الفلسطينية خلال عمليات للقوة.

وفي معسكر المغازي، عثر مقاتلو الجيش الإسرائيلي من لواء جولاني على مدخل نفق يحتوي على العديد من الأسلحة.