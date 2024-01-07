الإعلان عن وفاة الجندية في حرس الحدود شاي جيرماي متأثرة بجراحها بعد العملية في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عن وفاة الجندية في حرس الحدود شاي جيرماي متأثرة بجراحها بعد تعرض المركبة العسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين حيث قاد الجيش عملية استباقية لمنع تنفيذ مخططات هجومية ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد أفاد بيان الجيش الإسرائيلي بإصابة مركبة عمليات لحرس الحدود بقنبلة تم وضعها على المحور الذي تمر عبره مركبات الجيش، مما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من حرس الحدود، بينهم اثنان حالتهم خطيرة وحالة واحد متوسطة والأخر حالته طفيفة. وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام.

في المقابل أعلنت تقارير فلسطينية مقتل 6 شبان فلسطينيين بينهم 4 أشقاء في العملية التي قادها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية واستخدم خلالها مسيرة استهدفت التجمع من الجو.