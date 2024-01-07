إسرائيل تعتبر وزير الخارجية الأردني "عاملا محرضا" على خلفية تصريحاته النارية منذ بداية الحرب في غزة

عقب مصدر سياسي إسرائيلي بتصريحات غاضبة حول موقف وزير الخارجية المعلن من الحرب في غزة ولا سيما تصريحه حول تأييد المملكة لقرار جنوب افريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان.

وأضاف المسؤول السياسي: "إن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الأردن، وهي علاقات استراتيجية. وتصرفات الصفدي وتصريحاته التي لا تنسجم مع تلك العلاقات، تجعل من الأردن لاعباً يُنظر إليه على أنه غير جدي في المنطقة".

وكان الصفدي قد قال إن "خبراءنا القانونيين يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذه القضية".

ووفقا للمصدر الإسرائيلي فإن وزير الخارجية الأردني اتخذ منذ بداية الحرب في غزة منحى عدائيا تجاه إسرائيل وفي تصريح له في الجزيرة قال مؤخرا: " إن إسرائيل تحتجز مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني في غزة رهائن لعدوانها ولأجندة عنصرية وعدوانية لا ترى الفلسطينيين كبشر يستحقون العيش".

يذكر أن تقريرا سابقا لهيئة البث الرسمية كشف عن أن السلطة الفلسطينية منخرطة بشكل سري ومن وراء الكواليس في مساعدة جنوب أفريقيا برفع الدعوى.