تقرير: تعثر المباحثات بين مصر وإسرائيل حول الحدود بين قطاع غزة ومصر

ذكرت صحيفة العربي الجديد أن أربعة لقاءات على الأقل جرت بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين خلال الأسبوعين الماضيين في كلا البلدين لمناقشة "اليوم التالي" للحرب في غزة فيما يتعلق بالحدود بين غزة ومصر. وتقترح إسرائيل وفقا لمصدر مصري مطلع إحياء جزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978، فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتقدمة على طول حدود القطاع مع شبه جزيرة سيناء.

وتشمل هذه الترتيبات تركيب أجهزة استشعار تحت الأرض على طول الحدود لكشف الأنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية، فضلاً عن "التوسع في إنشاء أبراج المراقبة، وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، وإضاءة الشريط الحدودي بالكامل".

وقال المصدر المصري إن المحادثات "قطعت شوطا طويلا" قبل أن تتوقف بسبب رفض القاهرة إخطار إسرائيل بأي انتهاك في تلك المنطقة أو السماح لإسرائيل بشن غارات جوية في المناطق التي قد تكون داخل الأراضي المصرية، على أساس أن مصر تعتبر ذلك "أمراً سيادياً يخصها فقط، وليس للجانب الإسرائيلي أن يتدخل بشكل مباشر".

وقال المصدر إن "تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا الواقع بطول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، كانت انعكاساً لتعثر المباحثات بين الجانبين، حول المشروع".

وضمن "العربي الجديد" تقريره رأي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عصام عبد الشافي، الذي أكد أن"الحديث عن ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا المعروف أيضا بـ "صلاح الدين" هو انتهاك لنصوص معاهدة السلام الموقعة في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل".

وأضاف أن "إعادة احتلاله تعني أيضاً إعادة احتلال جزء من شبه جزيرة سيناء، لأن هذا المحور يقع ضمن المنطقة د، وهي منطقة منزوعة السلاح، وتحت إشراف قوات دولية، ولكنها على الرغم من ذلك هي منطقة ضمن الأراضي المصرية رسمياً".

في الوقت نفسه، تناقش إسرائيل والولايات المتحدة مسألة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. واستعرض نتنياهو، وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرئيلي خلال جلسة الحكومة، مراجعات تبين منها أن أحد الأفكار التي يتم دراستها هو تمويل إمريكي لإقامة حاجز تحت الأرض ، على غرار الحاجز الذي أقيم على الحدود بين غزة وإسرائيل.