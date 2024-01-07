المخابرات الأمنية الإسرائيلية تكشف عن ضلوع إيران بمساعدة حماس في غزة على بناء الأسلحة الدقيقة والاستراتيجية

واصل الفريق القتالي التابع للواء ناحال العامل ضمن الفرقة 162 عملياته خلال الأسابيع القليلة الماضية في منطقة الدرج والتفاح، شمال قطاع غزة. وخلال نشاطاتهم وبتوجيه استخباراتي من شعبة المخابرات، عثر مقاتلو الفريق القتالي مع القوات الخاصة على ممر استراتيجي لمنظمة حماس يؤدي إلى نفق طوله 100 متر يحتوي على موقع لإنتاج الأسلحة.

IDF Spokesperson

وفي إطار الجهود الاستخباراتية التي تركزت حول مواقع الإنتاج والمكونات الدقيقة، تم العثور على عناصر تثبت أن مسلحي منظمة حماس تعلموا بتوجيه إيراني كيفية تشغيل وبناء المكونات الدقيقة والأسلحة الاستراتيجية واكتسبوا معرفة تكنولوجية في هذا المجال.

وتم خلال المداهمات القضاء على العديد من عناصر الفصائل الفلسطينية في المنطقة في معارك قصيرة المدى قام بها مقاتلو اللواء وفي هجمات نفذها تشكيل النار بطائرات مسيرة عن بعد ومروحيات قتالية.