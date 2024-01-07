"المفاوضات عالقة": هذه مواضيع الخلاف بين إسرائيل ومصر بشأن محور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل أجرت خلال الأسبوعين الماضيين اتصالات مع مصر حول مستقبل الحراسة والحماية الأمنية في محور فيلادلفيا خلال الأيام بعد الحرب، وذلك بهدف منع حماس بأن تحول المحور الى شبكة تهريب الى قطاع غزة.

ووفقا للمسؤولين، طلبت إسرائيل من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول المحور لتنبيه إسرائيل في حال حاولت حماس بناء الأنفاق مجددا وإنعاش شبكة التهريب. وطلبت إسرائيل تحديثات بشأن تنبيهات أجهزة الاستشعار والسماح بإرسال طائرات استطلاع بدون طيار خاصة بها.

وردت مصر على إسرائيل بأنها ستدرس تركيب أجهزة الاستشعار، الا أنها اعتبرت تحويل التنبيهات والموافقة على الطائرات المسيرة الاستطلاعية انتهاكا لسيادتها. وذكر التقرير أن الاتصالات تتركز حاليا حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصدر مصري بأن مسؤولين في القاهرة رفضوا خلال الأيام الأخيرة طلبا إسرائيليا بنشر طاقم مراقبين مشترك يضم مراقبين إسرائيليين في الجانب المصري من المحور، عند الحدود مع غزة. ووفقا للمصدر، إوضحت القاهرة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع من شرقي رفح الفلسطينية" خالية من الأنفاق التي تربط القطاع مع سيناء".