القاضي أهارون باراك سيمثل إسرائيل كقاض منتدب في محكمة العدل الدولية في لاهاي

عين رئيس المحكمة العليا السابق البروفيسور اهارون باراك، اليوم بمنصب قاض منتدب من جانب إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووفقا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقدم شكوى أو يقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها. والذي سينضم إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.

قرار تعيين القاضي اهارون باراك اتخذ من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد توصية المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا ميارا.

عضو لجنة اختيار القضاة، النائب كارين الهرار عقبت على القرار :" تظاهروا ضده، وحولوه الى عدو الشعب، لكن في لحظة الحقيقة أيضا حكومة إسرائيل أدركت أن الحديث يدور عن نابغة قانونية، واسع المعرفة ويحظى باحترام في العالم. وبسبب ذلك اختاره رئيس الحكومة بأن يكون القاضي الذي يمثل دولة إسرائيل في لاهاي".

ويشار إلى أن جنوب إفريقيا قدمت دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تدعي فيها أن إسرائيل ترتكب جرائم ابادة في غزة وعينت قاضيا من قبلها يمثلها في المحكمة. وردا على ذلك عقبت وزارة الخارجية على القرار:"هذه فرية دم، يتعاونون مع منظمة إرهابية".

ويمثل إسرائيل في المحكمة بروفيسور مالكولم شو، خبير بريطاني بالقانون الدولي، خقوق الانسان والنزاعات الدولية، لديه تجربه واسعة بالمجال.