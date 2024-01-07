الجيش الإسرائيلي يكشف: قاعدة عسكرية حساسة تضررت من صواريخ حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أضرارا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على جبل ميرون شمال إسرائيل نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله. إلا أن الجيش الإسرائيلي إن الضربة لم تسبب ضررا بالاستمرارية الوظيفية للنظام الدفاعي الجوي. حيث أن جميع الأنظمة لديها نسخ احتياطية. وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا للحدث في محاولة لفحص كيفية تقليص مثل هذه الحوادث وإن كان من الممكن منع إلحاق الضرر بالموقع.

ويشار الى أن حزب الله نشر أمس فيديو للهجوم الذي زعم أنه نفذه ضد مركز المراقبة الشمالي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي على قمة جبل ميرون وزعم أنه تم اكتشاف ثغرات بالقرب من قباب المراقبة المتمركزة في القاعدة.ويشار الى أن قاعدة جيل ميرون تعتبر الوحدة الشمالية في نظام سلاح الجو الإسرائيلي والمسؤولة عن مراقبة المجال الجوي في إسرائيل وعن رصد محاولات تسلل في المجال.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بوقت سابق اليوم أن الهجوم على القاعدة في ميرون هو جزء من رد حزب الله على الحادث في الضاحية الجنوبية الذي أسفر عن مقتل الرجل الثاني في حماس صالح العاروري مع ستة آخرين في غارو منسوبة لإسرائيل، وقال مهددا "ستكون ردود إضافية وعلى العدو أن يتوقعها".

وأضاف صفي الدين :""إذا كنتم تعتقدون أن هناك قواعد مخفية وأننا لا نستطيع ضربها فإننا نقول لكم أن هناك لا شيء من هذا القبيل أمام صواريخ حزب الله وقدراته، وبالتالي فإن جميع المواقع في إسرائيل تقع في مرمى صواريخ حزب الله". وأوضح صفي الدين بخصوص رد حزب الله أنه "كان من الطبيعي والواجب علينا الرد على ما حدث في الضاحية لأننا لو لم نرد عليه لفهمت إسرائيل إلى أن حزب الله مرتدع، ضعيف وغير قادر على المواجهة، وحينها ستزداد عدوانيتها، ولذلك من أجل حماية شعبنا وبلدنا وكسر العدو والحفاظ على المعادلات التي ضحينا من أجلها بدماءنا، كان رد الفعل ضروريا ولا مفر منه".