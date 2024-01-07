تقرير: نتنياهو يحتج على أداء قطر بموضوع صفقة الإفراج عن المختطفين

مفاوضات الإفراج عن مختطفين إسرائيليين باتت عالقة، وتطرقت القناة الاسرائيلية "13" مساء اليوم الى موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نفاذ صبره بموضوع التقدم بالتوصل الى صفقة وأداء قطر بهذا الشأن، وفي النقاش الذي جرى خلال الأيام الأخيرة عبر عن انتقاداته هذه وأمر بمضاعفة الضغوطات على القطريين.

وذكرت القناة أنه مع قيود الرقابة العسكرية يمكن القول بأن رئيس الحكومة نتنياهو طلب ايضا فحص التقدم بمحور الوساطة المصرية، إن لم تنفع الضغوطات على القطريين. تصريحات نتنياهو هذه جاءت قبل اجتماع ممثلي عائلات المختطفين الإسرائيليين مع القطريين، لكنها جاءت بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري في بيروت.

عائلات المختطفين الإسرائيليين الست الذين عادوا لتوهم من قطر وأجتمعوا مع المسؤولين هناك صرحوا في بيان :"سافرنا الى قطر من منطلق فهم بأن الجمود بالمفاوضات يقتل المختطفين. شعرنا أنه يجب علينا القيام بأمر ما. عملنا على مدار فترة طويلة للاجتماع المباشر مع المسؤولين القطريين، لأننا رغبنا في أن يسمعوننا مباشرة".

وصرح دانييل ليفشيتس الذي اختطف جده إن "المضيفين بما يشمل رئيس الحكومة نفسه كانوا على دراية بتفاصيل المختطفين. . إحدى الرسائل الرئيسية التي وصلت إلينا في الاجتماعات التي عقدناها هي أن وقف إطلاق النار سيسرع من تقدم المفاوضات من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين".