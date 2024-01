من هم "جنود الرب" الذين هددوا حزب الله؟

تعرضت شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم الأحد، لقرصنة إلكترونية، ووجّه القراصنة رسائل لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بعدم إقحام لبنان بالحرب مع إسرائيل. وقد ظهر على الشاشات شعار "جنود الرب"، وهي جماعة لبنانية معارضة.

جماعة "جنود الرب"، لا يُعرف تاريخ تأسيس محدّد لها لكنها بدأت تبرز بعض الشيء في لبنان إبان الانتفاضة الشعبية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول العام 2019، وإن اقتصر نشاطها على حماية عدد من المصارف من محاولات الاقتحام التي شاعت في لبنان.

وكان تأسيس الجماعة، وفق تقارير لبنانية في أكتوبر/تشرين الأول العام 2019، في محلة "كرم الزيتون" في منطقة الأشرفية، شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور، الذي يتولّى قيادة المجموعة.

وبحسب التقارير فإن عدد أفراد المجموعة يصل إلى 300 عنصر يظهرون في الشوارع من حين إلى آخر، وهم يرتدون قمصانًا سوداء رسموا عليها صليبًا ذا أجنحة.

ويرفض "جنود الرب" وصفهم بميليشيات، ويصرّون على أنهم مجموعة دعوية غير مسلحة.