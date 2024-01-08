هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في لبنان. وقصفت طائرات سلاح الجو ليلاً مجمعاً عسكرياً لتنظيم حزب الله في منطقة قرية مروحين، كما هاجمت منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة قرية عيتا الشعب.

خلال اليوم الماضي، هاجمت طائرة مسيرة عن بعد تابعة لسلاح الجو منصة إطلاق استخدمت لإطلاق النار باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وهاجمت مروحية قتالية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات على إسرائيل.

على جبهة القطاع في الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتقاله رسميا الى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة. وتشمل هذه مداهمات واقتحامات مركزة ومحددة مع عدد أقل من القوات، ونفذت هذه الطريقة من العمليات خلال الأيام الأخيرة في بيت لاهيا، الشجاعية ودرج التفاح، وسط توقعات بوصول وزير الخارجية الأمريكي اليوم إلى إسرائيل.

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