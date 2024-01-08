التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الليلة الماضية سلسلة أهداف لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتقاله رسميا الى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة التي سيتم التركيز بموجبها على الاقتحامات المركزة والمحددة بأقل قوات والبلاد بانتظار وصول بلينكن
هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في لبنان. وقصفت طائرات سلاح الجو ليلاً مجمعاً عسكرياً لتنظيم حزب الله في منطقة قرية مروحين، كما هاجمت منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة قرية عيتا الشعب.
خلال اليوم الماضي، هاجمت طائرة مسيرة عن بعد تابعة لسلاح الجو منصة إطلاق استخدمت لإطلاق النار باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وهاجمت مروحية قتالية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات على إسرائيل.
على جبهة القطاع في الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتقاله رسميا الى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة. وتشمل هذه مداهمات واقتحامات مركزة ومحددة مع عدد أقل من القوات، ونفذت هذه الطريقة من العمليات خلال الأيام الأخيرة في بيت لاهيا، الشجاعية ودرج التفاح، وسط توقعات بوصول وزير الخارجية الأمريكي اليوم إلى إسرائيل.
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حماس : 73 فلسطينيا قتلوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 73 فلسطينيا قتلوا وأصيب 99 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية والغارات الجوية في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن هذا العدد يشمل ثمانية أشخاص قتلوا في غارة على ما يبدو بالقرب من دير البلح وسط غزة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.
وتقول حماس إن 22835 فلسطينيا قتلوا منذ بداية الحرب. ولا تفرق هذه الأرقام بين القتلى المدنيين والمقاتلين أو القتلى جراء مئات الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة وسقطت في القطاع. وتقدر إسرائيل أن حوالي 8500 مسلح قتلوا منذ أن شنت هجومها البري على غزة في أواخر أكتوبر.
غارات جوية للجيش الإسرائيلي تستهدف مجمعا عسكريا لحزب الله
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله في لبنان، وشملت الأهداف التي ضربتها الطائرات المقاتلة مجمعا عسكريا في بلدة مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية أخرى في عيتا الشعب.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أيضا غارة بطائرة بدون طيار على منصة إطلاق صواريخ تستخدم لتنفيذ هجوم، كما أصابت مروحية هجومية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل.
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العشرات يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات
تظاهر عشرات الأشخاص خارج الكنيست في القدس، مطالبين الحكومة بالاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
النشطاء يجلسون على الأرض ويغلقون مدخل المبنى ويهتفون “الانتخابات الآن”.
ويقولون: "لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، وطرد المتطرفين".
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تقارير فلسطينية: مقتل 8 أشخاص في قصف جوي على منزل وسط قطاع غزة
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" أن ثمانية أشخاص قتلوا في قصف جوي على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة مع تواصل الهجمات في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.