غارات جوية للجيش الإسرائيلي تستهدف مجمعا عسكريا لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله في لبنان، وشملت الأهداف التي ضربتها الطائرات المقاتلة مجمعا عسكريا في بلدة مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية أخرى في عيتا الشعب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أيضا غارة بطائرة بدون طيار على منصة إطلاق صواريخ تستخدم لتنفيذ هجوم، كما أصابت مروحية هجومية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل.