العشرات يتظاهرون أمام الكنيست في القدس للمطالبة بإجراء انتخابات فورية

تجمع نحو 40 متظاهرا خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وجلسوا على الأرض بينما أغلقوا المدخل ورددوا هتافات تطالب بإجراء انتخابات فورية. ويأتي الاحتجاج الذي نظمه اتحاد مشانيم كيفون (نغير الاتجاه) و"ائتلاف الانتخابات الآن" الآن وسط تزايد الإحباط من إدارة الائتلاف الحاكم للأزمات الأخيرة.

واتهم المنظمون الحكومة بالاختلال في الحكم، والتخلي عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، والإضرار بمكانة إسرائيل في الخارج، وإساءة استخدام الميزانية، والانقسام الداخلي. وطالب بيانهم بإجراء "انتخابات الآن، واستبدال الحكومة فورا، وطرد المتطرفين".