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العشرات يتظاهرون أمام الكنيست في القدس للمطالبة بإجراء انتخابات فورية

طالب المتظاهرون بإجراء "انتخابات الآن واستبدال الحكومة فورا وطرد المتطرفين ويتصدر الخطوة مطلب أهالي المختطفين عقد صفقة لتحرير أحبائهم من أسر حماس"

i24NEWS
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منظر للمبنى الرئيسي للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس في 26 ديسمبر 2018.
منظر للمبنى الرئيسي للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس في 26 ديسمبر 2018.Hadas Parush/Flash90

تجمع نحو 40 متظاهرا خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وجلسوا على الأرض بينما أغلقوا المدخل ورددوا هتافات تطالب بإجراء انتخابات فورية. ويأتي الاحتجاج الذي نظمه اتحاد مشانيم كيفون (نغير الاتجاه) و"ائتلاف الانتخابات الآن" الآن وسط تزايد الإحباط من إدارة الائتلاف الحاكم للأزمات الأخيرة.

واتهم المنظمون الحكومة بالاختلال في الحكم، والتخلي عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، والإضرار بمكانة إسرائيل في الخارج، وإساءة استخدام الميزانية، والانقسام الداخلي. وطالب بيانهم بإجراء "انتخابات الآن، واستبدال الحكومة فورا، وطرد المتطرفين".

https://twitter.com/i/web/status/1744230574443614603

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وقالت المجموعة إن أي آمال أولية طارئة بقدرات الائتلاف (إدارة أزمة الحرب ومفاعيلها) تلاشت، مما حفز الدعوات لتدخل الناخبين لإعادة ضبط أجندة سياسة البلاد.

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تواجه إسرائيل انتقادات من قبل جهات حزبية مختلفة على خلفية حملاتها العسكرية المستمرة ردا على الهجمات الصاروخية من غزة وتواصل عائلات المخطوفين ريادة النهج المعارض لسياسة الحكومة المتمسكة بالرد الساحق على حماس كوسيلة للضغط عليها في مسألة الإفراج عن الرهائن فيما تعتبره عائلات المخطوفين تفريطا بهم يعرض حياتهم للخطر.

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