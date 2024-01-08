وزير الأمن يوآف غالانت لصحيفة وول ستريت جورنال: نحن نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال حديث مع وول ستريت جورنال الإثنين إن "حجم وشدة الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية المسلحة 'حماس' على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن وغير بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم.

وحول حقيقة ما جرى في السابع من أكتوبر قال غالانت: "كان يوم 7 أكتوبر هو اليوم الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945”. "العالم بحاجة إلى أن يفهم. ذلك كان أمرًا مختلفًا."

أسفر الهجوم المفاجئ والمتعدد الأركان (البر والبحر والجو) صباح سبت 7 أكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص، القسم الأكبر من الضحايا استهدف في مهرجان نوفا الموسيقي وزاد من عمق المأساة اختطاف أكثر من 200 رهينة وتجري بموازاة القتال مفاوضات متعثرة لإطلاق سراح العشرات المحتجزين كرهائن.

ووفقا لغالانت فإن الجيش الإسرائيلي اعتمد التصرف بقوة كافية في قتاله ليس فقط بغية القضاء على حماس بل أيضا لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني المنخرط بنمط قتالي محدود في ما يشبه حرب استنزاف أعلنت إسرائيل إزاءها أنها جاهزة للخوض في حرب كاملة.

وأوضح وزير الأمن أنه “وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً، وليس عدواً واحداً”. إيران تبني قوتها العسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن انتقاله رسميا الى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة التي تشمل مداهمات واقتحامات مركزة ومحددة بعدد أقل من القوات، وهو ما اعتمده الجيش خلال الأيام الأخيرة في بيت لاهيا، والشجاعية ودرج التفاح.

وحذر غالانت من أن الفصل التالي من الصراع "سيستمر لفترة أطول"، وشدد على أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة وآخرون كمنظمة إرهابية، كقوة مقاتلة، وإنهاء سيطرتها على غزة وتحرير الرهائن المتبقين.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة في اليوم التالي، قال غالانت إن فريق عمل متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين، يجب أن يشرف على "إعادة تأهيل" غزة.