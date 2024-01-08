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الجيش الإسرائيلي يقضي على مسلحي حماس ويعثر على مخبأ للأسلحة في خان يونس

قتلت القوات العديد من المسلحين في غارات على خان يونس أثناء العثور على مخزونات من القنابل اليدوية والصواريخ والأسلحة الأخرى، حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي

i24NEWS
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القوات الإسرائيلية تنشط في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
القوات الإسرائيلية تنشط في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.IDF Spokesperson

قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن العمليات الأخيرة التي قامت بها القوات البرية التابعة للواء السابع بالجيش في قطاع غزة أسفرت عن الكشف عن البنية التحتية القتالية لحركة حماس بموازاة الاشتباكات في المناطق الحضرية.

قتلت القوات العديد من المسلحين في غارات على خان يونس أثناء العثور على مخزونات من القنابل اليدوية والصواريخ والأسلحة الأخرى، حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي. وكشفت عمليات البحث أيضًا عن أنفاق ومواد لتدريب الجنود الصغار على استخدام بنادق الكلاشينكوف.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض الجنود لإطلاق قذائف صاروخية من قبل عناصر حماس. وردوا بقصف مدفعي وجوي مما أدى إلى تحييد المسلحين في غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

IDF Spokesperson
عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مواد خاصة بالجنود الأطفال التابعين لحركة حماس خلال عملياتها في خان يونس، جنوب قطاع غزة.IDF Spokesperson

وتابع البيان: "أيضا، وفي النشاط الهجومي للفريق القتالي، تم إطلاق عدة صواريخ آر بي جي على القوات. وتمكنت القوات من القضاء على الخلية التي نفذت إطلاق النار بواسطة هجمات مدفعية وتوجيه الضربات الجوية".

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