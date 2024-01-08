تقرير: الجيش الإسرائيلي يقضي على القائد الكبير في حزب الله وسام حسن الطويل في ضربة مستهدفة

أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان. وقالت قناة سكاي نيو عربي في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل. وبحسب ما ورد كان القائد الكبير مسؤولاً عن لواء الرضوان في المنطقة، فضلاً عن أنه كان مسؤولاً عن غارة نهاية الأسبوع على قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وصف مصدر أمني في لبنان أن المسؤول الكبير في حزب الله وسام حسن طويل، الذي قتل في هجوم إسرائيلي في خربة سلم، جنوب لبنان "لعب دورا مركزيا في توجيه الأنشطة العسكرية" في جنوب لبنان، على ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية. ووصف أحد المسؤولين الأمنيين الثلاثة الذين تحدثوا إلى رويترز مقتل الطويل، وهو قائد كبير في قوة الرضوان، بأنه "ضربة مؤلمة للغاية".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت بصاروخ صباح اليوم سيارة على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم، ما أسفر عن استشهاد شخصين ووقوع إصابات”.

يتبع.....