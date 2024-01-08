نتنياهو عن نصر الله: ضربنا له مثالا على ما حدث لأصدقائه في الجنوب وهو ما سيحدث هنا في الشمال"

سويعات فقط بعد اغتيال قائد فرقة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان الإثنين، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات لواء "حيرام" 769 الذي يخوض معركة دفاعية على الحدود الشمالية، وأدلى بتصريحات واضحة تنطوي على تحذيرات لحزب الله من المضي بتحريك ملف الحرب على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتلقى رئيس الوزراء تقارير حول أنشطة الفرقة 91 في القطاع الشمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من قائد اللواء 769 المقدم أفراهام مارسيانو.

كما التقى رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد مع مجموعة مقاتلين من وحدة دفورا الذي يقطنون في الشمال لكن عائلاتهم أخليت واستمعوا منهم إلى الحاجة في الاستقرار الأمني في القطاع الشمالي حتى تصبح عودة السكان ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، زار رئيس الوزراء نتنياهو اللواء 769 حيث حصل على لمحة عامة عن الوضع وشاهد كيف تعمل غرفة العمليات خلال القتال.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو للمقاتلين: "اخترت القدوم إلى كريات شمونة في اليوم الذي نتعرض فيه للقصف، بالنيران المضادة للدبابات. إنني أقدر بشدة الخدمة التي تقدمونها أنتم وأصدقاؤكم هنا لحماية حدودنا الشمالية ولإرسال رسالة إلى حزب الله.

لقد أخطأ حزب الله الحسابات في حقنا في عام 2006، وحتى اليوم هو يرتكب خطأً كبيراً في تقديره إيانا. لقد ظن أننا "شبكات عنكبوت"، وفجأة رأى يا له من "عنكبوت". فهو يرى هنا قوة هائلة، وتوحيد شعب، وإصرارًا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال، وأنا أقول لكم: هذه هي سياستي.

سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم، لأن العديد منكم من السكان المحليين، بالعودة إلى ديارهم بأمان ومعرفة أنه لا يمكن العبث بنا. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. وبطبيعة الحال، نحن نفضل أن يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق، ولكن ذلك لن يوقفنا.

لقد ضربنا له مثالا عما يحدث لأصدقائه في الجنوب، وهو ما سيحدث هنا في الشمال. سنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الأمن".