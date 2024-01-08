سموتريش يهاجم قرار تعيين القاضي اهارون باراك كقاض منتدب لتمثيل إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

تطرق وزير المالية بتسلئيل سموتريش خلال جلسة كتلته اليوم الى تعيين القاضي أهارون باراك كممثل لإسرائيل في الدعوى القضائية المقدمة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال سموتريش :"من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه، رئيس الحكومة لم يتشاور معنا" ويشار إلى أن رئيس المحكمة العليا السابق بروفيسور أهارون باراك تم اختياره من قبل إسرائيل كقاض منتدب في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل من جانب جنوب إفريقيا بدعوى ارتكاب "جرائم حرب في غزة".

ويشار الى أن الدعوى المقدمة في لاهاي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تستند على اتفاقية "الإبادة الجماعية" من عام 1948، والتي وقعت عليها إسرائيل الى جانب 142 دولة اضافية. وتقول جنوب افريقيا ان إسرائيل انتهك هذه الاتفاقية في عمليتها العسكرية في غزة، وتطالب جنوب افريقيا بإصدار أمر مؤقت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.