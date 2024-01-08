الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي حمساوي في سوريا مسؤول عن إطلاق القذائف تجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حماس حسن عكاشة، والذي كان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من الأراضي السورية تجاه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه مساء اليوم أنه منذ "بداية الحرب قام عكاشة بتوجيه خلايا مسلحة لحماس، أطلقت صواريخ من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية" وشدد البيان على أن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ أي نشاط مسلح من سوريا مؤكدا على أن "سوريا مسؤولة عن أي نشاط يخرج من أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد".

ويشار إلى أنه منذ الحرب ، قبل ثلاثة أشهر، أطلق في عدة مرات مختلفة قذائف من الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان، ولم تسفر هذه الضربات عن أية إصابات.

ويشار الى إنه في وقت سابق من هذا اليوم اعلن عن اغتيال القيادي البارز في حزب الله وسام الطويل، وهو هجوم نسب الى إسرائيل. وعين الطويل مؤخرا بمنصب كبير في صفوف قوة الرضوان، قوات النخبة التابعة لحزب الله.