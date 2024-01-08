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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي حمساوي في سوريا مسؤول عن إطلاق القذائف تجاه إسرائيل

ويقول الجيش الإسرائيلي أن حسن عكاشة مسؤول عن إطلاق عن عدة هجمات صاروخية اطلقت من سوريا تجاه إسرائيل

i24NEWS
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جندي إسرائيلي يقف بجوار وحدة مدفعية متنقلة في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود مع سوريا، الأربعاء، 28 يناير، 2015
جندي إسرائيلي يقف بجوار وحدة مدفعية متنقلة في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود مع سوريا، الأربعاء، 28 يناير، 2015AP Photo/Ariel Schalit

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حماس حسن عكاشة، والذي كان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من الأراضي السورية تجاه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة. 

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه مساء اليوم أنه منذ "بداية الحرب قام عكاشة بتوجيه خلايا مسلحة لحماس، أطلقت صواريخ من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية" وشدد البيان على أن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ أي نشاط مسلح من سوريا مؤكدا على أن "سوريا مسؤولة عن أي نشاط يخرج من أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد". 

ويشار إلى أنه منذ الحرب ، قبل ثلاثة أشهر، أطلق في عدة مرات مختلفة قذائف من الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان، ولم تسفر هذه الضربات عن أية إصابات. 

ويشار الى إنه في وقت سابق من هذا اليوم اعلن عن اغتيال القيادي البارز في حزب الله وسام الطويل، وهو هجوم نسب الى إسرائيل. وعين الطويل مؤخرا بمنصب كبير في صفوف قوة الرضوان، قوات النخبة التابعة لحزب الله. 

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