إصابة مغنٍ وممثل إسرائيلي شهير بصورة خطيرة خلال القتال في قطاع غزة

أعلن مساء اليوم عن إصابة الممثل والمغني الإسرائيلي الشهير عيدان عميدي بصورة خطيرة بعد إصابته خلال القتال في قطاع غزة، حيث يخدم بإطار خدمة الاحتياط منذ السابع من أكتوبر الماضي، كمقاتل في سلاح الهندسة، ونقل عميدي اليوم الى مستشفى شيبا في تل هشومير وسط إسرائيل. وهو يقبع في العناية المركزة تحت التنويم ومرتبط مع أجهزة التنفس مع وجود شظايا في كل أنحاء جسده. وتوصف حالته "بالمستقرة"، ومن المتوقع أن تجري له عملية جراحية الليلة.

courtesy by Idan Amedi

وكتب عميدي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في انستغرام بأنه "مستعد بالظهور في غزة والغناء هناك على مدار العام" للمساهمة في استمرار القتال. وخلال أشهر القتال ظهر عميدي بسلسلة من التوثيقات من غزة. وفقد عميدي خلال القتال صديقه الكسي شمكلوف.ووصل عميدي هو وأصدقائه الى شاطئ غزة وهناك لوحوا بعلم مهرجان "نوفا"، كما شارك بتفجير مدرسة في حي الشجاعية قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف تحتها انفاقا، و عثر على متفجرات ووسائل قتالية.

عميدي (35 عاما) بدأ مسيرته الموسيقية بعد مشاركته في برنامج للمسابقات الغنائية عام 2010 وحصد المركز الثاني، واشتهر كممثل بعد مشاركته في مسلسل "فوضى" الشهير، والذي يجسد فيه دور مستعرب شاب، وعميدي متزوج وأب لطفلين.