التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في خان يونس، ويقصف أهدافا مسلحة في جنوب لبنان
استمرار التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل بعد تصفية قيادي لحزب الله في لبنان وقيادي لحماس في سوريا، منع تواصل الاشتباكات في غزة
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قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الغندورية في قضاء النبطية بصاروخ موجه"، مشيرة إلى "سقوط 3 قتلى جراء الاستهداف"، وتابعت"المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف منطقة حولا خلة الساقية"
ومن ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبيريا وكيبوتس يفتاح في شمال إسرائيل".
وأمس، قُتل قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، في قصف استهدف سيارته في جنوب لبنان، وهو ما وُصف بـ«الضربة المؤلمة» للحزب، ما من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد بينه وبين إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك صعبة في وسط وجنوب غزة والقتال سيستمر طوال عام 2024
وزير الخارجية الأميركي يبدأ لقاءاته في إسرائيل بلقاء الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي: أشكر الولايات المتحدة على تلبية النداء في المعركة ضد حماس
تقارير:غارة جوية إسرائيلية بدون طيار تقتل ركاب سيارة في جنوب لبنان
🚨صافرات الإنذار تدوي مجددا بقوة في عدة مناطق شمال إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية توقف عائلات الرهائن الذين خططوا للتظاهر عند معبر كرم أبو سالم
توجه أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى حماس نحو معبر كرم أبو سالم بهدف إغلاقه ومنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة. ومنعتهم الشرطة من دخول المبنى، بدعوى أنه منطقة عسكرية مغلقة.
🚨صافرات الإنذار تدوي تدوي في صفد شمالي إسرائيلي جراء طائرات معادية
غواتيمالا تدين ما اعتبرته "مزاعم الإبادة الجماعية"، التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أدانت غواتيمالا، في بيان، ما اعتبرته "مزاعم الإبادة الجماعية"، التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقال البيان إن "الحكومة من خلال وزارة الخارجية تأسف لتقديم حكومة جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في إطار دفاع إسرائيل المشروع ضد الهجمات الإرهابية"
وتابع البيان: "تؤكد غواتيمالا أن هدف إسرائيل كان دائما هو صد الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تخويف السكان وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة".كما دعمت غواتيمالا، مثل معظم القوى الغربية، ما اعتبرته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ودانت أيضا هجمات حماس.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل، يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة حماس في غزة، في ما تنفي إسرائيل الاتهامات، وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحضها.
🚨صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية الشمالية، جراء رشقة صاروخية من لبنان
الرئيس الإسرائيلي يلتقي الآن بوزير الخارجية الأميركي
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في خان يونس ويقضي على حوالي 40 مسلحا ويكشف أنفاقاً جديدة في غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغاري، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتوسيع المناورة البرية في عمق مدينة خان يونس؛ وتم القضاء على العشرات من الإرهابيين والعثور على مجموعة واسعة من الأسلحة والأعمدة تحت الأرض"
وتابع البيان "في اليوم الأخير، قامت فرق اللواء القتالية التي تقاتل ضمن الفرقة 98 بتوسيع المناورة في عمق خان يونس ونفذت هجمات تم خلالها القضاء على حوالي 40 مسلحا، وتم العثور على مجموعة واسعة من الأسلحة والعثور على مخابئ كبيرة"، واضاف "من بين الأسلحة التي عثر عليها مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء المظليين، 12 بندقية كلاشينكوف وأربع قاذفات آر بي جي محملة وعشرات القنابل اليدوية وخراطيش سترات"
وقال الجيش "داهمت مقاتلات الفريق القتالي التابع لكتيبة الكفار مبنى إجراميا في خان يونس وعثرت على إرهابي مسلح. وأطلقت القوات النار على الإرهابي وقتلته"وتابع"خلال نشاط الفريق القتالي التابع للواء جولاني في منطقة المعزي وسط قطاع غزة، وبتوجيهات استخباراتية، تمكنت قوة من الوحدة 636 من التعرف على إرهابيين من لواء المعسكرات المركزية في المنطقة. وتوجهت القوات لطائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة الخلية وتصفيتها"
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً مسلحة في جنوب لبنان
بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمته في جنوب لبنان، في منطقة كفركلا بالقرب من الحدود مع إسرائيل، على مسافة ليست بعيدة عن مدينتي المطلة ومسغاف آم الإسرائيليتين. وتأتي هذه الضربات بعد معركة، أمس الإثنين، على الحدود اللبنانية، والتي شارك فيها قائد لواء حزب الله. وقتلت قوة رضوان في انفجار سيارة مفخخة، في غارة نسبت إلى إسرائيل.
نيويورك تايمز: مسؤولون إسرائيليون أبلغوا الجانب الأميركي أن استكمال المرحلة الثالثة من الحرب قد ينتهي أواخر يناير
بلينكن بصل إلى إسرائيل لبحث التوصل لاتفاق إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الاثنين بعد جولة شرق أوسطية التقى خلالها القادة العرب في إطار الجهود المبذولة لوقف تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
وسيطلع بلينكن المسؤولين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء على محادثاته مع الشركاء العرب الذين شددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدى وصوله، أكد بلينكن على ضرورة سماح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم. وشدد على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمتضررين من النزاع.
ومع ذلك، أشار القادة الإسرائيليون إلى موقف مشروط بشأن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين. وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة ستعتمد على استعداد حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مما يضع عقبة محتملة في طريق السماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع.
وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنه "من الضرورة القصوى بذل المزيد لحماية المدنيين وبذل المزيد للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي من يحتاجون إليها".
ويحث المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والزعماء العرب، إسرائيل على وقف تصعيد هجومها ضد حماس. وقد اشتدت هذه الضغوط مع ظهور دعوات إلى خفض الأعمال العدائية للتخفيف من الوضع الإنساني المتردي وتمهيد الطريق أمام المفاوضات الدبلوماسية.
قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكة أنتوني بلينكن خلال زيارته للسعودية: “هناك رغبة واضحة هنا في تعزيز العلاقات مع إسرائيل”.
202 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة أمس الإثنين
دخلت، أمس الإثنين، 202 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. يحتوي 75 في المئة منها على مواد غذائية، بينما توفر البقية المياه والمعدات الطبية والمأوى.
الأردن يقصف مزارع تخزن المخدرات في سوريا، لثاني مرة بأسبوع
في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات في الداخل السوري، نفذت طائرات أردنية، اليوم الثلاثاء، أربع ضربات، حسب ما كشفت مصادر مخابرات إقليمية.
وأكدت المصادر أن 3 ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
فيما أصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
بلينكن يلتقي المنسقة الأممية لغزة ويبحث تخفيف المعاناة ودخول المساعدات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيجريد كاغ "سبل تخفيف المعاناة في القطاع الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر"
وأضاف المتحدث ماثيو ميلر في بيان أن "بلينكن بحث أيضاً مع المنسقة الأممية توسيع نطاق دخول المساعدات والسلع التجارية بشكل عاجل وزيادة تمويل العمليات الإنسانية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.