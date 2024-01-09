قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الغندورية في قضاء النبطية بصاروخ موجه"، مشيرة إلى "سقوط 3 قتلى جراء الاستهداف"، وتابعت"المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف منطقة حولا خلة الساقية"

ومن ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبيريا وكيبوتس يفتاح في شمال إسرائيل".

وأمس، قُتل قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، في قصف استهدف سيارته في جنوب لبنان، وهو ما وُصف بـ«الضربة المؤلمة» للحزب، ما من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد بينه وبين إسرائيل.