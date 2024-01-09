الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده أمس خلال القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل أربعة من جنوده خلال القتال في قطاع غزة وارتفع عدد القتلى بين الجنود منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 180. وفيما يلي أسماؤهم:

الرقيب روعي طال 19 عاما من كفار يهوشع، مقاتل في الكتيبة 94 لواء كفير، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) ديفيد شوارتز 26 عاماً من العزار، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حتسي هئيش (551)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

اللواء احتياط ياكير هكستر 26 عاماً من القدس مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حتسي هئيش(551) سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) جبرائيل بلوم 27 عاماً من بيت شيمش، مقاتل في فرقة الهندسة التابعة للفرقة 36، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

وفي المعركة التي قُتل فيها اللواء (احتياط) ديفيد شورتز والرائد (احتياط) ياكير هاكستر، أصيب جندي احتياط في كتيبة الهندسة 8219، تشكيل "حتسي هئيش (نصف النار)" (551)، بجروح خطيرة.

وفي المعركة التي سقط فيها اللواء الفقيد غابرييل بلوم، أصيب ضابط قتالي واثنان من جنود الاحتياط من الفريق الهندسي التابع للفرقة 36 بجروح خطيرة.

كما أصيب ضابطا احتياط في اللواء 646 بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة.

وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ ذويهم.